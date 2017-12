Festa da Imaculada Conceição em Pedro II segue muito participativa

A festa da Imaculada Conceição está sendo vivenciada com muita fé, oração e com uma boa participação dos fiéis, na noite desta quarta-feira (29-11), o pároco da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, padre Paulo Sérgio, iniciou a celebração saudando a todos e ao mesmo tempo, convidando-os para juntos participarem de mais uma celebração da festa da padroeira de Pedro II.

Após receber a imagem de Nossa Senhora da Conceição que nesta quarta-feira passou o dia na residência da família do senhor Everton Brandão, o padre Paulo Sérgio, anunciou como presidente da celebração da noite, o padre João Paulo da Paróquia de Santa Luzia da cidade de Luzilândia.

Após a procissão de abertura que aconteceu na terça-feira (28-11), onde se deu início à festa da Imaculada Conceição, esta foi à primeira Santa Missa celebrada no patamar da igreja matriz e é perceptível a participação das pessoas que saem das suas casas e vão expressar a sua fé durante toda a celebração, todos cantam, rezam, fazem suas orações individuais e acompanham atentamente a palavra de Deus na Praça da Matriz.

A celebração dessa noite foi auxiliada, ou seja, concelebrada pelos padres Ronaldo Souza, Oscar Almeida, Amarildo Pontes e Paulo Sérgio. Durante sua homilia, padre Amarildo fez questão de destacar a importância do perdão na vida do ser humano. “Lembre, se você tem alguma desavença com alguém, não espere o outro de pedir desculpa, aproveite esse momento de festa religiosa e peça desculpa você mesmo, ajude o outro a se converter com a sua conversão”, recomenda padre Amarildo.

Ainda durante a homilia, o padre também chamou a atenção para agressão contra a mulher. “Não podemos aceitar a violência contra a mulher, pois assim como o homem, ela foi criada a imagem e semelhança de Deus, como todos sabem, a mulher está passando por um momento que não podemos aceitar, pois são momentos de violência, de discriminação em pleno século e milênio que vivemos e isso não é aceitável”, comentou o padre.

A festa da Imaculada Conceição segue até o dia 08 de dezembro e neste ano traz o seguinte tema: “Maria, Pioneira do Encontro com Jesus”.





















