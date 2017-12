Festa da Imaculada Conceição em Pedro II está sendo muito prestigiada

Em plena noite de segunda-feira (04-12), milhares de fiéis acompanharam em ato de fé e devoção, mais uma celebração do novenário a Nossa Senhora da Conceição padroeira de Pedro II. A cada celebração a Praça da Matriz recebe uma grande quantidade de pessoas para de forma atenta, ouvir a palavra de Deus.

Nessa noite, o pároco Paulo Sérgio, demonstrou muita felicidade com a repercussão positiva do festejo, devido à presença do público na praça e a todos que acompanham às transmissões pelo rádio e internet através dos sites e Facebook, o mesmo agradeceu imensamente a todos.

Paulo Sérgio, após as boas vindas, anunciou a presença dos padres Hernesto Pereira, da Paróquia Nossa Senhora da Assunção em Camurupim (Luis Correia), José Lisardo da Paróquia de São Raimundo Nonato de Altos e do padre que presidiu a celebração dessa noite, Tarcísio júnior, da Paróquia de São Francisco das Chagas em Morro do Chapéu, o celebrante iniciou os trabalhos agradecendo ao padre Paulo Sérgio pelo convite e agradeceu ainda a todos os noitários responsáveis pela noite, de forma especial a Pastoral Familiar.

Tivemos momentos de reflexão individual, de oração em pleno silêncio, principalmente durante a pregação do padre Tarcísio. Em sua homilia o presidente da celebração pediu que todos que acompanhavam a celebração naquele momento, tanto na praça como pelos os meios de comunicações, que renovassem naquela hora o seu encontro com a pessoa de Jesus. “Quando não há esse encontro verdadeiro e profundo com a pessoa de Jesus Cristo, a vida cristã se torna superficial, é necessário haver esse encontro com a pessoa de Jesus, a partir do momento que você tem esse encontro com ele, você tem sua vida completamente transformada, então, você que aqui estar e você que nos ouve através dos meios de comunicações, renove hoje o seu encontro com a pessoa de Jesus, é necessário”, orientou o celebrante.

Após a bênção final, ainda na Praça da Matriz aconteceu o movimento social nas barracas, leilão e música ao vivo com artistas da terra. A festa da Imaculada Conceição segue até o dia 08 de dezembro, com o seguinte tema: “Maria, Pioneira do Encontro com Jesus”.

















Eudes Martins