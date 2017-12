Fé, emoção e devoção na 4ª Noite da Festa da Imaculada Conceição

Uma Santa Missa que iniciou como de praxe com as boas vindas por parte do pároco da Paróquia Nossa Senhora da Conceição de Pedro II, padre Paulo Sérgio, no entanto, a celebração da quarta noite da Festa da Imaculada Conceição, durou mais de duas horas, uma Santa Missa que contemplou a grande maioria dos fiéis que acompanharam atentamente toda a pregação do celebrante.

O padre Coordenador da Paróquia de Nossa Senhora do Carmo, da cidade de Piracuruca, Jurandir Rodrigues, que é filho do município de Esperantina, foi quem presidiu a celebração da noite, o mesmo demonstrou muita felicidade por celebrar pela primeira vez no festejo de Nossa Senhora da Conceição em Pedro II e pra aquela multidão.

Em um determinado momento, o celebrante parabenizou a paróquia por contar com um coral que contribui e muito com a celebração. “A Paróquia de Nossa Senhora da Conceição está de parabéns por contar com esse coral espetacular, os meus parabéns a todos que compõem o coral”, disse o padre. O mesmo ainda pediu, que todos que ali estavam, pudessem olhar para a pessoa do lado e abraçasse desejando a paz. “Talvez esta seja a primeira vez que você esteja encontrando esta pessoa que está ao seu lado, mas não custa nada dá um abraço nela, desejando a paz, outra coisa, não pare por aqui, na sua casa com certeza tem alguém que não veio para esta Santa Missa, então ao chegar lá, abrace esta pessoa, ou estas pessoas, deseje a paz aos seus filhos, aos seus irmãos, aos seus pais, as pessoas da sua família”, recomendou o celebrante padre Jurandir.

Neste ano, até o momento, esta foi a noite com a presença do maior público, com pessoas de Pedro II e caravanas de outras cidades, que vieram prestigiar uma das maiores festas religiosas do Estado do Piauí e professar sua fé com orações, reflexões e devoção.

Durante a homilia, o padre Jurandir falou da importância de cada pessoa em se alegrar ao encontrar a família. “Depois dessa celebração vocês vão voltar para casa, vão encontrar a família de vocês e assim como Maria e José que se alegraram ao ver novamente Jesus, que vocês também se alegrem com a família que Deus deu a vocês. Jovens, filhos que aqui estão, lembrem-se sempre, os pais de vocês, não foram vocês que escolheram, mais foi Deus que escolheu e deu de presente para vocês, a gente escolhe amigos, amigas, mais escutem o que os pais têm a dizer a vocês, o conselho nunca estará fora de moda e tenha esta certeza, depois de Cristo, os pais são os nossos melhores amigos, preservem, cuidem, porque o pior sentimento, o pior remorso, é a perda, digo mais, duas coisas que acontecem somente uma vez na nossa vida, é perder a vida e perder a confiança, não der motivos para que os pais percam a confiança em vocês”, refletiu o padre.

Com o tema: “Maria, Pioneira do Encontro com Jesus, a festa da Imaculada Conceição, segue até o dia 08 de dezembro, o subtema dessa noite foi o seguinte: “Maria, discípula do senhor”.





















Eudes Martins