Exames de Mamografia estão sendo realizados em Pedro II

A Prefeitura de Pedro II por meio da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a CIR (Comissão Intergestora Regional) do Território dos Cocais, visando a prevenção do Câncer de Mama na população alvo no município iniciou nesta segunda-feira (11-12) e continuará até o próximo dia 22 de dezembro, realizando exames de mamografia para mulheres que tenham entre 50 a 69 anos de idade.

A finalidade é rastrear ativamente o câncer de mama e incentivar a realização de exames preventivos para detecção precoce da doença, mantendo assim também as mulheres bem informadas sobre as causas dessa doença que vem afetando milhares de mulheres no país, no entanto, durante esta ação serão realizados 1.440 (Hum mil e quatrocentos e quarenta exames). A mamografia é o instrumento que permite a detecção precoce do câncer, pois mostra lesões em fase inicial, ainda muito pequenas, medindo milímetros.

Os exames, ou seja, a ação está sendo realizada na Praça da Matriz em frente à Prefeitura Municipal, nos turnos manhã e tarde acontecendo de segunda a sábado, todos os dias serão atendidas uma quantidade de 120 mulheres, tanto da zona urbana, como também da zona rural, sendo 60 atendimentos por turnos.





















Eudes Martins