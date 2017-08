Evento gospel reúne centenas de fiéis em Pedro II

Na última quinta-feira (10-08), aconteceu na Praça deputado Manoel Nogueira Lima (Praça da Bonelle) a primeira edição do Paz Jesus. O evento reuniu diversas igrejas evangélicas do município de Pedro II, foi um momento de adoração, louvor, oração. O Paz em Jesus abriu oficialmente a programação do aniversário de 163 anos de emancipação política de Pedro II, comemorado dia 11 de agosto.

Francisco Passos, um dos organizadores, destacou a importância do evento como sendo de união dos membros das igrejas evangélicas de Pedro II. “Este ato que contou com diversas apresentações e shows musicais em praça pública representa um momento de união dos membros das igrejas evangélicas de Pedro II, no entanto, o intuito foi trazer uma seleção de pastores e pastoras, além de revelar talentos artísticos musicais do cenário gospel local, incentivando jovens artistas a se apresentarem ao público”, disse Francisco.

O advogado Mauro Júnior foi um dos idealizadores do evento e frisou que este momento mesmo sendo em sua primeira edição, significa que precisamos de paz e união. “Este momento significa que temos Deus como único e verdadeiro salvador, que precisamos de oração e união. Nesse momento principalmente onde Pedro II precisa de pessoas que promovam a paz nos lares entre as famílias e que o amor reine em nossa cidade, este é apenas a primeira edição e a tendência é de que nas próximas edições teremos muito mais pessoas nesse espaço, é o que mostra a união consolidada entre as igrejas evangélicas de Pedro II”, comentou Mauro Júnior.

O evento foi bastante prestigiado, além dos membros das igrejas, quem também esteve participando e prestigiando o Paz Jesus, foi o prefeito Alvimar Martins com a primeira dama do município, Eleonora Uchôa, o presidente da Câmara Municipal de Pedro II, Marcelo Coleta que também estava acompanhado da sua esposa.

O prefeito Alvimar Martins repercutiu de forma positiva a realização do evento na abertura do aniversário de Pedro II. “Juntamente com todos os representantes das diversas igrejas evangélicas do município, manifesto de forma positiva a realização desse evento na abertura do aniversário de Pedro II, estamos felizes e satisfeitos com a repercussão desse evento que acontece pela primeira vez na nossa cidade e que deve entrar na programação do aniversário do nosso município, dizer que preparamos uma programação especial para este aniversário de Pedro II e esse ato chega para abençoar nossas comemorações", conclui o prefeito.





















Eudes Martins