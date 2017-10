Estradas rurais do município ganham manutenção por parte da Prefeitura

A Prefeitura de Pedro II por intermédio da Secretaria de Infraestrutura e Transportes vem realizando serviços de manutenção nas estradas rurais do município com o objetivo de garantir uma boa trafegabilidade entre a zona rural e a zona urbana do município, estas ações que estão sendo realizadas nas estradas rurais, facilitam os transportes de moradores, melhorando de forma significativa também, o acesso para o transporte escolar.

De acordo com o secretário de Transportes, Júnior Goiabeira, a crise que o país atravessa, dificulta e muito o trabalho da gestão, pois os repasses feitos para os municípios estão diminuindo, mas o prefeito Alvimar Martins, está se esforçando muito para que estes trabalhos de manutenção nas estradas continuem. “Mesmo com a crise que vem assolando o país, com a diminuição nos repasses que são feitos mensalmente para o município, a prefeitura tem encontrado meios para realizar estas manutenções nas estradas da zona rural, possibilitando o bom tráfego pelas mesmas e encurtando essa distância entre a cidade e as comunidades do nosso município, essa também continua sendo uma das prioridades do prefeito Alvimar Martins, melhorar o acesso às comunidades”, diz Júnior.

O município conta com os maquinários que foram doados pelo Governo Federal, mas de acordo com o secretário de Transportes, a manutenção desses maquinários é altíssima, porém o município precisar arcar com estas despesas para que os trabalhos continuem sendo realizados nos quatro cantos do município. “Nesses meses que estamos à frente dessa pasta, já fizemos tudo o que estava ao nosso alcance nas mais diferentes comunidades. Recentemente foram feitos reparos em diversos trechos de estradas vicinais, como é o caso das estradas das comunidades Jenipapeiro, Chã do Saco, Palmeira dos Soares e recuperamos a ladeira da comunidade Roça Velha, fizemos uma manutenção na estrada que liga Roça Velha a comunidade Sossego, que estavam praticamente isoladas, totalizando aproximadamente em 20 km de estradas melhoradas com recurso próprio”, finaliza Goiabeira.





Eudes Martins