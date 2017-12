ESF Irene Matias leva grupo da melhor idade ao mirante do Morro do Gritador

Saúde em todos os sentidos, com essa ideia, a equipe da Estratégia Saúde da Família – ESF do posto Irene Matias de Pedro II, proporcionou uma tarde de vivência, orientações e lazer no Mirante do Morro do Gritador. Com uma proposta inovadora de realizar prevenção em saúde juntamente com a ambientação e interação do Grupo da Melhor Idade atendido junto a um ponto ecoturístico local, o enfermeiro Kario Araújo e sua equipe garantiram um momento de bastante alegria aos idosos.

Sobre a realização dessa atividade em um ambiente externo e diferente aos idosos, a fisioterapeuta Isabel Sousa, que já acompanha esse Grupo da Melhor Idade, coloca que: “É muito importante para poder preparar a mente e corpo, a gente sempre está com a intenção de unir os dois. Porque não adianta só trabalhar uma parte! Por isso que é importante trazê-los para cá, porque o primeiro encontro nosso foi em um lugar fechado e teve aquele desenrolar todo, aqui já é diferente, já teve o envolvimento com o ambiente e com a natureza”, comenta.

Para os idosos integrantes do Grupo da Melhor Idade, o encontro e a experiência nesse novo ambiente foi fundamental. A idosa Francisca Almeida, por exemplo, diz que: “Foi muito bom, maravilhosa, uma tarde inesquecível! Muito bom mesmo”, afirma. O idoso Olímpio Pereira, por sua vez, diz que: “A gente se sente com muito orgulho, foi muito bom o passeio e a gente espera que venha outro igual a esse ou até melhor”, diz.

A senhora Francisca, também falou sobre a questão da orientação em Saúde que: “É muito proveitoso, muito bom mesmo”. disse. O senhor Olímpio complementa falando sobre o trabalho da equipe multiprofissional de saúde que segundo ele: “Foi muito boa a orientação deles, porque a gente tinha dúvidas, aquilo que a gente não entendia e a palestra que ele deu foi muito boa”, afirma o senhor Olímpio.

A senhora Raimunda Lopes, também gostou e afirmou da relevância e necessidade de um momento assim com os idosos pedrossegundenses: “Foi um prazer e foi uma surpresa. Não pensei que a gente fosse gostar tanto assim e agradecer, pois eu participo desde o início do "Grupo da Melhor Idade" e sempre participo das atividades”, afirma. Ela também incentiva as pessoas a procurarem o serviço de saúde: “É uma atividade maravilhosa, naquele momento a gente esquece todas as coisas ruins, a gente fica feliz com si mesmo. E repassar para as outras pessoas que mesmo sem querer elas conseguem”, complementa.

A técnica em Enfermagem do ESF Irene Matias, Socorrinha Mendes, entende que o evento conseguiu proporcionar uma experiência diferente ao Grupo da Melhor Idade do ESF Irene Matias e que faz bem para a Saúde como um todo: “O Kario entrou e deu continuidade a esse trabalho que traz grandes alegrias a esse grupo das pessoas da Terceira Idade e esse tipo de atividade aumenta a autoestima deles, sem falar nos trabalhos na área da Saúde, que a gente desenvolve o teste de glicemia, o controle da pressão arterial (PA), do peso e também as atividades lúdicas que a gente faz com eles, atividade física, de fisioterapia, a gente sempre traz um profissional do NASF para dar palestra. Então a gente tenta inserir em todas as atividades”, comentou.

O enfermeiro Kario Araújo, organizador do evento e responsável pela ESF Irene Matias, explica sobre essa ação: “Hoje nos encontramos em nosso 6º (sexto) encontro e nisso já foi prometido a eles algum passeio, alguma atividade diferente. Porque sempre estávamos trazendo alguns profissionais do NASF, além de todas as outras atividades realizadas. Mas hoje foi feito uma atividade diferente, foi feito um passeio no Morro do Gritador, no qual tivemos a oportunidade de palestrar e mais uma vez com um profissional do NASF que está nos acompanhando para fazer um alongamento, uma atividade interessante com os idosos. Além disso, a dança. Sempre todo encontro que a gente realiza nesse grupo de idosos eles sempre dançam, sempre muito animados e é bom ter criado esse vínculo”, comenta.

Sobre a Estratégia Saúde da Família e sua atuação, Kario Araújo é enfático ao dizer que: “Isso é o papel de uma Estratégia Saúde da Família, é prevenir doenças e promover a saúde desses idosos, seja pela dança, seja por todas as medidas, de glicemia, pressão arterial, que faz o controle desses pacientes. Para eles essa viagem foi uma novidade, para muitos que nunca tinham visitado esse ponto turístico de Pedro II que é o Gritador. Tudo foi novidade, a gente vê no rosto deles a alegria, a harmonia, a troca de experiências e também a fortificação dos vínculos, tanto com eles mesmos idosos quanto com nossa equipe”, complementa.

Na ocasião houve palestra com o médico Dr. João Carvalho Gonçalves sobre neurologia e Saúde na Terceira Idade, que orientou sobre Alzheimer, depressão, prevenção de doenças, entre outros pontos. Também houve a orientação sobre alongamento e ginástica, com a fisioterapeuta Isabel Sousa, seguida da dança e logo após houve o momento do lanche em grupo.