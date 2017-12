Escola realizou confraternização com alunos concludentes do Ensino Médio

Os alunos concludentes do Ensino Médio da Escola Estadual Deputado Milton Brandão, em Pedro II, realizaram na noite desse domingo (17-12), uma confraternização para comemorar mais uma etapa superada em suas vidas, a conclusão do Ensino Médio, o evento aconteceu no Restaurante Extremo Sabor do casal Ivan e Célia.

Com a presença de professores e funcionários da escola, o evento teve início às 20h30min e seguiu atendendo a todas as exigências de uma verdadeira festa de formatura, com cerimonial, concludentes com seus respectivos padrinhos, formação da mesa de honra, execução do hino nacional brasileiro, juramento e discurso.

A diretora da escola, professora Fátima Paulo, fez uso da palavra e agradeceu a todos pela persistência, dedicação e força de vontade, na oportunidade a diretora também passou uma linda mensagem de entusiasmo e de autodeterminação com a finalidade de que os alunos possam dar prosseguimento aos estudos através da universidade, obtendo um curso superior.

O principal objetivo da confraternização entre os alunos foi proporcionar momentos de integração e socialização entre os mesmos, pois este momento é único para cada concludente, marcando o término deste importante ciclo da vida escolar para cada um deles, no entanto, é de grande importância tanto para os alunos, direção da escola, como também para todos os professores e funcionários que vivenciaram momentos importantes com os mesmos durante todo o ano de 2017.

Pra encerrar o evento, todos os alunos ainda participaram de um delicioso coquetel, brindaram, realizaram o corte do bolo e distribuíram para os familiares que lá estiveram prestigiando a solenidade.

Deixamos aqui os nossos parabéns aos concludentes do 3º Ano do Ensino Médio ano 2017 da Escola Deputado Milton Brandão da cidade de Pedro II.

























Eudes Martins