Em Pedro II Secretaria de Saúde recebe mais equipamentos

A Secretaria Municipal de Saúde de Pedro II a fim de melhorar as condições de trabalho dos servidores e ainda com a finalidade de garantir um atendimento adequado à população do município recebeu mais equipamentos que serão entregues para as Unidades Básicas de Saúde. A aquisição é oriunda do investimento realizado pela Prefeitura Municipal de Pedro II e do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ).

De acordo com a secretária de Saúde, Tatiana Galvão, a gestão municipal desde o início do ano vem demonstrando muita preocupação com as condições das Unidades Básicas de Saúde e, no entanto, de forma gradativa vem dando uma nova cara a cada UBS. “Atualmente a realidade é outra, a gestão municipal tem se preocupado em equipar todas as Unidades Básicas de Saúde, atendendo ao padrão do Ministério da Saúde, tudo com a finalidade de oferecer melhores condições de trabalho aos profissionais e qualidade no atendimento dos nossos usuários”, comenta a secretaria.

O prefeito de Pedro II, Alvimar Martins, afirma que uma das principais metas da sua gestão é reestruturar as UBS e PSF. “Queremos oferecer uma melhor qualidade de trabalho aos nossos profissionais e ao povo que precisa desses serviços, então temos como meta a reestruturação da saúde, se a pessoa precisa de um atendimento nessas repartições, lá ela tem que ser bem atendida e sentir-se bem, que seja na Unidade Básica de Saúde ou no Posto de Saúde, vamos continuar investindo em infraestrutura”, explica Alvimar.

Tatiana Galvão ainda informou que o município vem cumprido fielmente com o compromisso de repassar regularmente os 60% do recurso para os profissionais da saúde.





















Eudes Martins