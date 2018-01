Em Pedro II Secretaria apresenta relatório de prestação de contas da saúde

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Pedro II, por meio da sua secretária, Tatiana Galvão, apresentou na manhã de terça-feira (09-01) ao Conselho Municipal de Saúde (CMS) o Relatório de Prestação de Contas referente ao 1º e 2º quadrimestres de 2017, para apreciação pelos conselheiros.

De acordo com a secretária de Saúde, Tatiana Martins, esse relatório é justamente uma ferramenta de controle da gestão. “O relatório é uma prestação de contas de todos os repasses durante todo o ano para os membros do Conselho Municipal de Saúde, possibilitando um maior controle da nossa gestão, pois lá possui informações qualificadas e que permite tanto ao cidadão comum quanto aos órgãos de controle, como também os vereadores, usuários dos serviços de saúde do município e demais interessados, aferirem a qualidade dos serviços prestados, conforme a Lei Completar 141, que determina que os gestores do SUS façam à apresentação dessas ações e dos recursos recebidos, como ainda das ofertas dos serviços oferecidos a população de quatro em quatro meses na Câmara Municipal de Vereadores do município, para que a população tenha conhecimento dos valores recebidos e dos serviços prestados”, disse a secretária.

Durante a apresentação, a assessora Técnica da Secretaria de Saúde, Drª Miriane Araújo, afirmou que o município de Pedro II investiu 1,74% nas ações de saúde além do percentual que determina a lei que é de 15%, nesse caso foi investido 16,74% a mais, o que corresponde um valor também a mais de R$ 300 mil reais investidos na área da saúde em Pedro II. Miriane ainda destacou a importância do CMS durante a apresentação do relatório. “O objetivo da presença dos conselheiros de saúde do município é para observar toda a explanação para que eles possam apreciar o que foi mostrado através de documentos e produzir seu relatório favorável ou não, conforme o que eles entenderem, assim também como os vereadores, que são agentes fiscalizadores do município, também tem o seu papel muito importante no acompanhamento dessa prestação de contas por meio desses relatórios, que mostra quanto, como e de que forma foi gasto todo dinheiro investido na saúde no município, uma forma de dar transparência ao que é recebido e gasto", comenta.





















