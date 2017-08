Em Pedro II professores da Rede Municipal de Ensino participam de Seminário

A prefeitura de Pedro II através da Secretaria Municipal de Educação realizou nesta quarta-feira (02-08) no auditório do CEEP – Angelina Mendes Braga, o I Seminário sobre Avaliação Escolar, o evento trouxe como tema: “Avaliação Escolar e Educação de qualidade – Vamos “aprovar” essa idéia” e contou com a presença de professores e diretores das escolas municipais, além de coordenadores e demais profissionais da SEMED. Vale salientar a presença da secretária Municipal de Educação, Kelcilene Oliveira, secretário de Administração, José Neto, secretário de Comunicação, Diego Martins, entre outras autoridades.

O I Seminário sobre Avaliação Escolar teve como objetivos, proporcionar momentos de reflexão sobre avaliação escolar como instrumento de promoção da aprendizagem significativa; Entender a avaliação como instrumento de reorientação para a prática pedagógica e para a melhoria do sistema de ensino; Compreender o valor das avaliações externas, bem como sua utilização para melhorar o ensino no dia a dia escolar; Conhecer experiências positivas no aumento do IDEB, conscientizando-se de que o nosso município também possui potencialidades.

Além das falas da secretária de Educação e do secretário de Administração, também aconteceu durante o evento, à apresentação de alunos da Escola Municipal da comunidade Lagoa do Sucurujú com recitações de poemas.

As palestras foram proferidas pela professora Rizalva Cardoso e pelo professor Marcos Luhan. Rizalva Cardoso é Mestre em Ensino de Ciências, MBA em Gestão Educacional, Especialista em Direito Educacional e Pesquisadora da BNCC, já o Marcos Luhan é Mestrando em Educação pela Universidade Federal do Piauí – UFPI, Especialista em Psicopedagogia Clínica e Institucional e Especialista em Gestão Educacional em espaços escolares e não escolares.

Para a secretária de Educação, Kelcilene Oliveira, este é o momento para serem feitas reflexões que possam contribuir na qualidade do ensino em sala de aula. “Aqui temos a oportunidade de refletir sobre a nossa maneira de ensinar, onde podemos melhorar a aprendizagem escolar, pois o objetivo de cada educador é de fato ver o seu aluno avançar e pra isso temos que encontrar maneiras, formas, caminhos, alternativas que possam contribuir de forma segura na evolução e na qualidade do aprendizado dos estudantes”, disse a secretária.









