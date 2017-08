Em Pedro II o Ruralzão 2017 terá início dia 11 de agosto

A quantidade de equipes que vão disputar o Campeonato Rural 2017 ainda não está confirmada, as inscrições iniciaram nesta sexta-feira (14-07) durante arbitral que definiu alguns pontos importantes para a competição. Vinte e sete agremiações já confirmaram a sua inscrição logo neste primeiro dia, mas as inscrições poderão ser realizadas até o dia 25 de julho, o que significa que centenas de atletas da zona rural do município de Pedro II vão disputar a maior e uma das mais importantes competições disputadas no Estado do Piauí, o Ruralzão.

Os dirigentes das equipes tiveram a oportunidade de escolher através de uma votação se os times poderiam contar com um ou dois atletas da zona urbana, os 27 dirigentes votaram e 19 deles optaram por dois jogadores, neste caso, para esta edição, cada time terá o direito de contratar dois atletas da cidade.

O Ruralzão é uma competição que envolve os clubes da zona rural e é custeado, única e exclusivamente, com recursos da Prefeitura de Pedro II, mas para esta edição, o deputado estadual Wilson Brandão, atendendo a uma solicitação do vereador Raimundo José, destinou uma emenda no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) que será revertido no patrocínio do uniforme completo (camisas, shorts e meiões) para os times que irão disputar a competição e ainda para a premiação do campeão e vice do Ruralzão 2017.

A organização fica a critério da Secretaria de Esportes e da Prefeitura Municipal de Pedro II. No arbitral realizado nesta sexta-feira, o secretário de esportes do município falou sobre o início e a importância da competição. “O Ruralzão de Pedro II é muito importante, pois cria um laço entre as mais longínquas comunidades, hoje estiveram aqui 27 dirigentes e a ansiedade é perceptível no olhar de cada um deles sobre esta que é a maior competição que envolve times da zona rural no Estado do Piauí. O Ruralzão começa dia 11 de agosto, temos pouco mais de 20 dias para o início desta competição e neste ano, temos a oportunidade de contemplar cada equipe com um uniforme completo e ainda oferecer um bom prêmio para o campeão e para o vice-campeão”, disse Leandro.

O desportista e dirigente do time do Felipe, “Tenente”, falou da sua expectativa para a competição. “Esta é como se fosse a copa do mundo para nós da zona rural, então, a minha expectativa é muito positiva, temos um time que tem um elenco que treina junto e não é de agora, os nossos jogadores se conhecem muito bem e a expectativa é de fazermos uma boa competição e quem sabe levar o troféu para casa”, comentou o desportista.

Naildo, dirigente da equipe do Cancão, falou que seu time pretende fazer bonito na competição. “Temos um bom time e vamos tentar fazer bonito nesta competição, o Cancão fica próximo as comunidades Buriti Grande dos Aquiles, Terra Dura e Barro dos Lopes e todas estas comunidades vão participar, então temos que contar mesmo com os atletas que residem na nossa comunidade, caso contrário poderíamos estar contratando jogadores dessas comunidades para reforçar o nosso time, mais o que aqui temos é suficiente para jogarmos de igual para igual com os nossos adversários”, frisa Naildo.













Eudes Martins