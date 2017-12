Em Pedro II foi lançada a Campanha Dezembro Vermelho

Aconteceu na manhã desta sexta-feira (01-12) em Pedro II, o lançamento da Campanha Dezembro Vermelho, o evento foi realizado no Centro de Saúde ESF Hortência Campelo e contou com a presença da secretária de Saúde, Tatiana Galvão, da enfermeira Maria Herlândia de Sousa, Coordenadora de Vigilância Epidemiológica, entre outros profissionais.

A Campanha Dezembro Vermelho é voltada à luta contra os vírus do HIV-AIDS, Sífilis e contra a Hepatite, dentre outras Doenças Sexualmente Transmissíveis – DSTs, a campanha mobilizará durante todo o mês de dezembro todos os profissionais de Saúde do município em torno da prevenção, combate e proteção.

A ação realizada no Centro Hortência Campelo, teve início às 08h da manhã e seguiu até às 14h, onde a demanda foi totalmente livre, quem chegava era cadastrado e consequentemente atendido.

De acordo com a enfermeira Maria Herlândia, após o Dia D que aconteceu neste sábado, os atendimentos para os testes rápidos, estarão acontecendo todas as quartas-feiras no Centro de Saúde. “Se a pessoa caso queira fazer o teste rápido, deve procurar o Centro de Saúde sempre as quartas-feiras, pois lá teremos uma equipe de profissionais para atender, recomendo que todas as pessoas possam estar se prevenindo, porque a AIDS ela não tem cara, ela não escolhe, ou seja, você não sabe, a AIDS não só se pega por meio de relação sexual, como muitos pensam”, disse Herlândia.













Eudes Martins