Em Pedro II Escola Monsenhor Lotário Weber celebra seus 12 anos

Inaugurada em 11 de agosto do ano 2005 durante a primeira gestão do atual prefeito Alvimar Martins, com o nome de Escola Monsenhor Lotário Weber e com o objetivo de promover uma educação de qualidade, valorizando as potencialidades dos alunos, garantindo o direito de aprender, inclusive as crianças e adolescentes com necessidades especiais. O nome da escola é uma homenagem ao saudoso padre Lotário Weber, o mesmo teve uma grande participação no desenvolvimento do Bairro Vila Kolping.

Na última sexta-feira (11-08) a escola celebrou seus 12 anos de existência, o momento foi marcado pela presença dos pais e alunos, como também com a presença dos diretores, professores e demais servidores daquela instituição de ensino. O evento também contou com a presença da secretária municipal de Educação, Kelcylene Oliveira, do prefeito Alvimar Martins, da primeira dama do município, Eleonora Uchôa, vereadores e secretários municipais.

A estrutura da escola conta com dez (10) salas de aulas, um (01) pátio, uma (01) cozinha, seis (06) banheiros, uma (01) secretaria, uma (01) sala de digitação, uma (01) direção, uma (01) biblioteca, uma (01) sala de recursos multifuncionais e um (01) refeitório. No entanto, atualmente a escola conta com 807 alunos, 31 professores, uma psicopedagoga, uma coordenadora, uma diretora, duas secretárias, dois digitadores, três vigias e nove serviços gerais.

Núbia Galvão, uma das diretoras da escola, disse que visando uma melhoria na qualidade do ensino, a escola realiza treinamentos, planejamentos e reuniões. “A nossa equipe sempre visa o melhor na busca da qualidade do ensino e para isso realizamos treinamentos semestrais, planejamentos mensais e também nos reunimos com os pais dos alunos, garantindo o laço de apoio e comprometimento entre a escola e a família, dentro desta visão, a equipe escolar tem investido no sentido de conscientizar as famílias para a importância do acompanhamento “modus operandi” da escola no tocante a sua proposta pedagógica e projetos”, disse a diretora.

Após as falas das autoridades e homenagens realizadas pelos alunos, foi servido um coquetel para todas as pessoas presentes. A Escola Monsenhor Lotário Weber, funciona nos três turnos com Ensino Fundamental I e II e com o Novo mais Educação. É uma escola de referência que garante um ensino de qualidade, trabalha com transparência e valoriza a ética e ações inovadoras para as presentes e futuras gerações.

















Fotos: Edinardo Pinto

Eudes Martins