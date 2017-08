Em Pedro II Conselho Municipal de Saúde realiza capacitação para conselheiros

O município de Pedro II sediou nesta sexta feira (18-08) uma oficina de capacitação para os membros dos Conselhos Municipais de Saúde. Durante a capacitação, o facilitador procura levar aos participantes, informações sobre controle social, direitos e deveres do conselheiro, sobre o funcionamento e as atribuições e sobre algumas leis importantes para o controle social, entre outros, bem como, sobre os princípios fundamentais do Sistema Único de Saúde (SUS).

Para esta capacitação, o facilitador responsável foi o presidente do Conselho Estadual de Saúde do Piauí, José Teófilo Cavalcante. O encontro aconteceu no plenário da Câmara Municipal de Pedro II e de acordo com Teófilo, o a oficina contou com a participação dos membros dos Conselhos Municipais de Saúde dos municípios de Pedro II, Milton Brandão, Lagoa de São Francisco, Domingos Mourão e Piripiri.

José Teófilo disse que essa oficina tem como objetivo capacitar os conselheiros para o exercício do Controle Social. “O Conselho Estadual acompanha todos os Conselhos Municipais, com a finalidade de capacitar os conselheiros para o exercício do Controle Social, pois tudo o que tem haver com a saúde, passa pela gente, tem o nosso dedo na programação de tudo o que o Município ou o Estado vai fazer durante a prestação de contas, ou a gente aprova ou não aprovamos, isso é o que chamamos de relatório de gestão no ano seguinte. Neste momento todos saem ganhando, aqui ficamos sabendo das leis e dos decretos, tudo o que tem haver com o SUS, pois todos nós queremos um SUS de qualidade, pois sabemos da importância do SUS para a sociedade, mas também sabemos que falta muita coisa”, comentou José Teófilo.

Para aqueles que estão iniciando nesta função de conselheiro, uma capacitação é indispensável. “Temos em alguns casos, onde a oficina se torna ainda mais especial e indispensável, porque em muitas das vezes, temos pessoas que assumes esse papel de conselheiro pela primeira vez, sendo necessário para o mesmo passar por essa capacitação para uma maior segurança e eficiência no trabalho, do seu papel dentro do conselho”, pontuou Teófilo.

















Foto: Edinardo Pinto.

Eudes Martins