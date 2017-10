Em casa pelo jogo de ida Real Barça vence o Barro dos Lopes por 1 a 0

O time da Lagoa do Sucuruju Centro (Real Barça) fez a lição de casa e venceu o Barro dos Lopes por 1 a 0, no jogo de ida da Semifinal do Campeonato Rural 2017 de Pedro II, o Ruralzão, na tarde deste sábado (30-09). Hagaci, com gol aos 41 minutos do primeiro tempo, deu ao time da Lagoa do Sucuruju a vantagem de jogar por um empate na partida da volta no campo Faveirão do Cancão.

O Real Barça até que tentou controlar o jogo e construir uma vitória importante em casa com uma diferença maior de gols, mas o time do Barro adotou um sistema de jogo e impossibilitou que o Real Barça repetisse as últimas boas atuações. Na segunda etapa, o time da Lagoa até que pressionou com mais intensidade, mas sempre parava no setor defensivo do Barro dos Lopes.

Com a vantagem no duelo, o Real Barça avança à final com um empate fora de casa. Para o Barro dos Lopes, é necessário devolver a derrota pela mesma diferença de gols para assim levar o confronto para os pênaltis, ou vencer por dois ou mais gols de diferença diante de sua torcida.

O primeiro tempo foi um jogo de muitas faltas cometidas por ambas as equipes, fazendo com que o espetáculo ficasse na sua grande maioria, com a bola parada. Durante o intervalo, a comissão técnica do Real Barça buscou incentivar os seus atletas com o objetivo de que os mesmos de forma ofensiva dominassem o segundo tempo e ampliassem o placar. Já a diretoria do Barro dos Lopes cobrava mais garra, entrega e determinação dos seus jogadores.

Nos últimos 45 minutos do confronto, os dois times fizeram a bola rolar um pouco mais e boas oportunidades apareceram, mais algumas jogadas maldosas ainda aconteceram e a arbitragem mais uma vez entrava em cena para conter os ânimos dos atletas. O goleiro do Barro dos Lopes trabalhou um pouco mais e evitou que o Real Barça ampliasse o placar, nos minutos finais o Barro dos Lopes desperdiçava a sua melhor oportunidade no jogo.

Real Barça e Barro dos Lopes cumpriram no primeiro jogo os papéis que tão bem executaram ao longo do Ruralzão. O time da casa, dono de postura marcadamente ofensiva ao longo da temporada, tentou ir para cima desde o começo. O Barro dos Lopes voltou a reproduzir o comportamento mais defensivo quando joga fora de casa, um estilo de seu comandante Topeca.

























Eudes Martins