Crise hídrica: R$ 3 milhões em recursos empenhados para Pedro II

Diante da situação de crise hídrica porque passa o município de Pedro II (PI), autoridades locais, estaduais e nacionais estiveram presentes na manhã desta segunda-feira (18-10), para visitar e conhecer de perto a região afetada, sendo que o senador Ciro Nogueira conseguiu liberar e alocar recursos no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) para a realização de obras de abastecimento, de forma específica, a perfuração de poços, sendo através de entendimento com a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, por meio de seu presidente nacional, Rodrigo Dias, esta entidade ficará responsável por supervisionar a execução do projeto e das obras.

Em sua fala, o presidente da FUNASA, Rodrigo Dias, anuncia que estão buscando uma solução que seja definitiva para o município. “É uma notícia boa, nós estamos trazendo um investimento de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), são recursos que já está assegurado para o município, para a questão do abastecimento da população rural de Pedro II. Em relação à solução definitiva do problema da água em Pedro II, a Fundação Nacional de Saúde já está trabalhando em buscar uma alternativa a isto junto do Governo Federal, junto ao senador Ciro Nogueira, que também está preocupado com essa situação. Então, estamos buscando uma solução que seja definitiva para o município”, disse Rodrigo Dias.

O senador Ciro Nogueira ao explicar sobre a utilização desses recursos que, por exemplo, em relação à utilização de parte dela na limpeza do Açude Joana, expressa que para se conseguir essas emendas é preciso de projetos. “Depende da prefeitura e dos projetos que também têm que ser aprovados pela própria FUNASA. O recurso está aí. O que era mais importante é isso que já coloquei. Agora a prefeitura e a FUNASA vão fazer os estudos necessários de como ajudar a resolver essa crise hídrica na nossa cidade”, disse o senador.

Acerca das medidas já tomadas e das que serão realizadas, o senador Ciro Nogueira esclareceu à população sobre o que tem sido feito. “Há algum tempo atrás, aloquei os recursos e foi perfurado, uma bateria de poços aqui, que estão sendo fundamentais para o abastecimento de água, empenhei R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) junto à Defesa Civil e uma parte foi aqui em Pedro II. Naquela época me disseram que era suficiente, mas não foi. Então, estou colocando mais recursos, porque é preciso ter os órgãos de execução, da Defesa Civil, do Governo do Estado, da AGESPISA. Agora estou fazendo uma tentativa com a própria prefeitura, que não é nem papel da prefeitura estar procurando essa solução. Estamos aqui para ajudar, numa união de esforços, para resolver”, complementa Ciro Nogueira.

O deputado estadual Wilson Brandão, também presente no evento, disse acreditar em uma solução em curto prazo. “Vejo com muita esperança que a gente possa buscar uma solução em curto prazo para o problema da nossa água. O senador Ciro Nogueira, que hoje eu considero o piauiense mais prestigiado em Brasília, com livre trânsito com o presidente Temer e com todos os ministros, não é à toa que traz aqui a Pedro II o presidente nacional da FUNASA”, afirma Wilson.

Relativamente ao apoio entre o Governo Federal, senador Ciro Nogueira e a prefeitura de Pedro II, com o prefeito Alvimar Martins, o deputado Wilson Brandão confia que será possível uma solução ao momento da crise hídrica, com a obra prevista. “Acredito que esse recurso servirá para que o prefeito Alvimar possa buscar o projeto que seja o mais importante e o mais necessário para o momento, que é a solução imediata, solução em curto prazo. Eu acredito que o recurso está empenhado, que significa o quê: que o próximo passo é o da liberação do recurso, para que a gente possa em breve estar inaugurando alguma obra aqui para ajudar a remediar o problema da água de Pedro II”, disse Brandão.

De acordo com o prefeito de Pedro II Alvimar Martins, a finalidade é suprir todas as necessidades. “Essa solução definitiva será estar garantindo o abastecimento de água para a nossa cidade, além da preocupação com a zona rural de Pedro II, de trabalhar nesse sentido de também atendê-los. Vamos estar aí juntamente com a prefeitura para que a gente possa com o Governo Federal, com o Governo Estadual, estar suprindo essas necessidades”, frisa o prefeito.

O prefeito Alvimar Martins chega a questionar a demora de apoio do Governo do Estado, mas afirma que a prefeitura continuará a fazer a sua parte no tocante à crise hídrica. “Nós estamos vendo que a demora está sendo muito grande, por causa da ação do Governo do Estado, que não tem mostrado ainda essa ação, isso de modo emergencial. Mas, graças a Deus, estamos aqui com o presidente da FUNASA, Rodrigo Dias, deputado federal Paes Landim, senador Ciro Nogueira, deputado estadual Wilson Brandão, para que a gente possa junto com a prefeitura municipal montar uma solução para o problema. Acredito que a população pode se tranquilizar, pois em nenhum momento a prefeitura vai parar de fazer essa cobrança, de também ter a ação na prática já aí. Enfim, uma cidade turística como Pedro II precisa estar nessas ações”, disse o prefeito.

Durante diálogo com as demais autoridades, Alvimar Martins, complementou que a liberação desse investimento conseguido pelo senador Ciro Nogueira junto a FUNASA, se deve também graças à aprovação do projeto que criou o Departamento das Águas no município. “Mesmo sabendo que a competência da FUNASA é a zona rural, acredito que a aprovação do projeto que criou o Departamento das Águas no nosso município foi de fundamental importância para que essa emenda no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) chegasse a nossa terra, o senador Ciro Nogueira disse em sua fala que são projetos assim que tornam possível a aprovação de emendas junto a FUNASA para os municípios, então mais uma vez quero parabenizar aos vereadores que foram sensíveis e votaram na aprovação do projeto”, finaliza Alvimar Martins.

