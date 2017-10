Crianças atendidas no ESF do Bairro Mutirão são homenageadas

No dia 10 de outubro o ESF do Bairro Mutirão em parceria com a Secretaria de Saúde do município de Pedro II, com a contribuição dos Agentes Comunitários de Saúde daquele postinho, organizou um momento especial paras as crianças que lá são atendidas, a finalidade da ação foi para comemorar o dia das crianças.

Mesmo durante a confraternização, os profissionais de saúde que atuam naquela região do ESF do Mutirão, realizaram as atividades normais de trabalho, entre elas, peso, medida e vacinação das crianças.



Mesmo cumprindo com suas missões, os profissionais também realizaram muitas brincadeiras com as crianças, distribuíram além de lanches, brinquedos que deixaram a garotada com aquele olhar encantador.

Para Nadja Monte, a ação foi um momento de muita alegria e felicidade não só para as crianças, mas também para os todos os profissionais envolvidos no mesmo objetivo em poder compartilhar de um momento tão lindo. “Além de avaliar como positivo, reforçar que foi um momento maravilhoso, de muita felicidade compartilhada, todos nós aqui nos realizamos com o brilho no olhar de cada criança com a pequena homenagem recebida”, frisa Nadja.

























Eudes Martins