CRAS II: Usuários participam do Especial Pizzas durante oficina de Salgados

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Pedro II, por intermédio do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS II, realizou uma oficina de Salgados, “O Especial Pizzas”, com o grupo no âmbito do serviço de Proteção e Atendimento Integral à família (PAIF). Na ocasião as pessoas que participaram deste evento, aprenderam como preparar e fazer pizzas.

A pessoa responsável pelas aulas durante a oficina foi o profissional Eziel Lima, que juntamente com a equipe técnica do CRAS II, proporcionou um momento de muito aprendizado e descontração voltado para os usuários, no intuito de estimulá-los na geração de sua própria renda.

O objetivo dessas oficinas é promover o fortalecimento dos vínculos e a inclusão produtiva para proporcionar aos usuários uma melhor qualidade de vida em família. “As oficinas de capacitação além da interação social, tem como objetivo dar apoio aos usuários, proporcionando aos mesmos uma geração de renda na família para assim contribuir no aumento do orçamento familiar e melhorar a autoestima do público atendido, possibilitando diretamente uma melhoria na qualidade de vida”, diz Yldegardes Sousa.

























Com informações e Fotos de Yldegardes Sousa.

Eudes Martins