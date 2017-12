Copinha Sub 21 de Pedro II com três jogos na tarde deste domingo (31)

Foram realizados na última sexta-feira (29-12) em Pedro II mais três jogos pela Copa Pedro II de Futebol Sub 21. Os confrontos aconteceram pelos grupos A, B e D com jogos nas arenas Chã do Lambedor, São João e Felipe. Pelo Grupo A, jogaram Leões e Ponte Nova, pelo grupo B, o confronto aconteceu entre CSA e Rodoviária e pelo grupo D o espetáculo aconteceu entre Vasco do São Francisco e São Luís de Baixo.

Confira os resultados:

Na Arena Chã do Lambedor: Leões 1 x 1 Ponte Nova;

Na Arena São João: CSA 0 x 3 Rodoviária;

Na Arena Felipe: Vasco do São Francisco 2 x 3 São Luís de Baixo.

Na tarde deste domingo (31-12) a partir das 16h acontecem mais três confrontos pela Copinha Sub 21 de Pedro II, pelo grupo B na Arena São João, jogam Santa Fé e São João. No grupo C na Arena Barro dos Lopes o confronto acontece entre os times do Caixa D’água e Cristo Rei, vale destacar que esse jogo será filmado e narrado e pelo grupo D na Arena Felipe o espetáculo será entre os times do Felipe e Audax.

A Copa Pedro II de Futebol Sub 21 é uma realização e organização do vereador e desportistas Samuel Silva.





















Eudes Martins