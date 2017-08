Confira o placar dos primeiros jogos do Ruralzão 2017

Aconteceu no último final de semana em Pedro II, os primeiros jogos do campeonato rural do município, o Ruralzão 2017, que é uma realização da Secretaria de Esportes. A abertura da competição aconteceu na última sexta-feira (11-08) durante as comemorações dos 163 anos de emancipação política de Pedro II, na oportunidade foi inaugurada a Arena Serjão com o jogo entre a atual campeã Placas e o time do Olho D’água dos Paulinos.

No sábado (12-08) a comunidade Palmeira dos Soares foi palco do confronto entre Palmeiras dos Soares e São João, onde o time visitante não tomou conhecimento do time local e voltou pra casa com três (03) pontos após uma bela vitória jogando fora de casa.

No último domingo aconteceu a inauguração de mais um campo de futebol no município de Pedro II, desta vez a comunidade Centro dos Gomes foi contemplada com a Arena Malaquias e lá jogaram os times da Carnaubinha Centro e Carnaubinha 1, essas duas equipes representam a comunidade Carnaubinha.

Confira os resultados:

Placas 5 X 3 Olho D’água dos Paulinos (Jogo realizada na Arena Serjão);

Palmeira dos Soares 0 X 3 São João (Jogo realizada na localidade Palmeira dos Soares);

Carnaubinha Centro 1 X 0 Carnaubinha I (Jogo realizado na Arena Malaquias no Centro dos Gomes).

A emoção continua e os próximos jogos do Ruralzão 2017 acontecem no próximo final de semana, sempre a partir das 15h45min em várias comunidades do município.





















Fotos: Edinardo Pinto, Neto Santos e Aurivando

Eudes Martins