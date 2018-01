Comunidades da zona rural recebem manutenção na iluminação pública

A Prefeitura de Pedro II, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, deu início na última terça-feira (02-01) o trabalho de reposição de lâmpadas nas comunidades da zona rural, de acordo com a equipe responsável pela iluminação pública no município, a determinação do prefeito Alvimar Martins é que esta ação contemple todas as comunidades que estão com essa problemática, ou seja, com as lâmpadas queimadas e que precisam ser trocadas de forma imediata.

Para a realização desse trabalho, uma equipe da Prefeitura de Pedro II está empenhada na manutenção da iluminação pública municipal, no entanto, estão sendo realizadas vistorias, consertos e trocas de lâmpadas nas localidades do município.

Nesta semana, os serviços de reposição das lâmpadas já aconteceram nas comunidades Palmeira dos Soares e Chã do Lambedor, de acordo com informações colhidas junto à equipe responsável por este trabalho, os serviços seguem agora para outras localidades obedecendo a um cronograma da equipe.

Segundo o prefeito Alvimar Martins, a demanda não é grande, mas os problemas de iluminação pública no município surgem com frequência. “Essa demanda na iluminação pública do município surge com frequência, apesar de que ultimamente não tem sido muito grande, pois temos uma equipe muito atenta e eficiente e estamos atuando para dar soluções aos pontos considerados críticos, tanto na zona urbana, quanto na zona rural”, disse o prefeito.





















Eudes Martins