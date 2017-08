Começou o Ruralzão 2017

O relógio marcava 16h19min de sexta-feira 11 de agosto quando o árbitro apitou, acontecia ali, a abertura oficial do Ruralzão 2017, eram os primeiros segundos de jogo da maior competição esportiva de Pedro II, o jogo acontecia entre a atual campeã da competição, as Placas, contra o Olho D’água dos Paulinos. Jogo inclusive que contou também com a inauguração da nova Arena de futebol de Pedro II localizada no Loteamento Parque das Opalas nas proximidades do Bairro Areia Branca, a Arena Serjão. Foi um jogo de 08 gols, muitas emoções, com a presença de um grande público e uma vitória das Placas. Um jogo que também contou com um aperto na estréia da atual campeã, as Placas, a equipe iniciou o jogo perdendo por 2 X 0 e teve que correr atrás do placar, reagindo durante os minutos seguintes da partida.





Antes do início do confronto, houve a entrega dos uniformes às 33 equipes participantes da competição. O prefeito Alvimar Martins, o Leandro Carvalho, Secretário de Esportes do município e outras autoridades estiveram presentes no evento.





As Placas veio completa para o jogo de estréia na competição e busca nesta edição do Ruralzão 2017, seu tri campeonato.





Do outro lado estava a lutadora e rápida equipe do Olho D’água dos Paulinos, pronta para buscar três pontos logo no jogo de estréia.





O primeiro gol da Arena Serjão e consequentemente também o primeiro gol do Ruralzão 2017, foi do atacante Noé do Olho D’água dos Paulinos.



Eram jogados três minutos da partida quando numa bola mal recuada pela defesa das Placas para o goleiro Louro, o atacante do Olho D’água dos Paulinos na cara do gol, não desperdiçou a oportunidade, abrindo o placar e levando emoção para a sua torcida.







Passaram apenas dois minutos e veio o segundo gol do Olho D’água dos Paulinos através do atacante Chico Neto, colocando 2 X 0 na partida em apenas cinco minutos de jogo e levando uma grande preocupação para as Placas.





Por ser o primeiro jogo realizado naquele campo, o jogo de inauguração da Arena Serjão, o campo estava muito pesado, os jogadores sentiram bastante a areia fofa da Arena. Tanto que a bola tinha dificuldade de correr no campo.





Ainda era o primeiro tempo quando a reação das Placas veio. A equipe teve a tranquilidade de partir pra cima e empatar em 2 X 2 nos primeiros 45 minutos.





O primeiro gol das Placas veio de um escanteio cobrado pelo meia Marquinhos e marcado pelo zagueiro Kôka aos 11 minutos.





O meia Felipe Mendes deixou tudo igual aos 27 minutos da primeira etapa. A equipe do Olho D’água sentia a pressão do adversário e não demonstrava reação naquele momento.





No segundo tempo as duas equipes continuaram buscando o gol. As Placas marcou a virada para 3 X 2 através do seu atacante Lukinha, aos 09 minutos da etapa complementar.





Aos 31 minutos o meia Nego que havia entrado no segundo tempo fez 4 X 2 para o time das Placas.





Quatro minutos depois o gol mais bonito da partida, segundo os torcedores o lance veio através de um chute de fora da área do lateral Miúdo que colocava 5 X 2 no placar para as Placas.





A equipe do Olho D'água dos Paulinos ainda balançou as redes e diminui o placar para 5 X 3, isso aos 35 minutos da etapa final através do atacante Leonário, mas o placar do jogo permaneceu assim até o apito final.





Estréia positiva para as Placas que garante três pontos num jogo muito difícil.







Para a comissão técnica do Olho D’água dos Paulinos, apesar da derrota foi um jogo positivo para sua equipe, pois marcou três gols e deu pressão na atual campeã Placas.

















Fotos: Neto Santos.

Com informações do site: www.matoesfm.com.br





Eudes Martins