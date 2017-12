Começou a Copinha Sub 21 de Pedro II

Dois jogos foram realizados na tarde do último domingo (17-12) válidos pela primeira rodada da II edição da Copa Pedro II de Futebol Sub 21. Os jogos aconteceram nas Arenas das comunidades Chã do Lambedor e Felipe. Os confrontos aconteceram entre os times do Grupo A; Ponte Nova e Missão Esporte e grupo D; Olho D’água do Meio e Audax.

A Ponte Nova foi a grande campeão da I edição da Copinha de Pedro II, por ser a atual campeã, fez o jogo de abertura oficial da II edição da competição e estreou com vitória. O confronto entre Ponte Nova e Missão Esporte aconteceu na Arena Chã do Lambedor e nesta oportunidade a Ponte Nova venceu pelo placar de 3 a 2, somando os seus primeiros 03 pontos na Copa Pedro II de Futebol Sub 21.

A Arena Felipe também foi palco do jogo entre Olho D’água do Meio e Audax na tarde de domingo, após os noventa minutos de um jogo bem disputado, o placar terminou empatado, Olho D’água do Meio 1 X 1 Audax.

A Segunda Copa Pedro II de Futebol Sub-21 é uma realização do vereador Samuel Silva e nesta edição homenageia o saudoso desportista senhor Carioca e, em vida o senhor Antonio Chico.

Eudes Martins