Com tumulto jogo é encerrado aos 30 do segundo tempo com vitória das Placas

Na tarde deste sábado (07-10) “aconteceu” a partida de volta de um dos jogos pelas Semifinais do Campeonato Rural de Pedro II entre Placas e Tucuns dos Pedro, o confronto aconteceu no campo da comunidade Placas. Ocorreu confusão durante este jogo, houve invasão de campo e a partida teve que ser encerrada aos 30 minutos do segundo tempo. Obedecendo à orientação da Polícia Militar e da organização da competição, a arbitragem deu por encerrada a partida.

Jogando em casa, na comunidade Placas, o time local com o apoio da sua fervorosa torcida, mesmo sem ser brilhante, foi um pouco melhor do que o time dos Tucuns nas criações e finalizações durante o primeiro tempo. Os jogadores Marquinhos, Felipe Mendes e Miúdo das Placas estavam em uma tarde inspirada e desequilibravam o jogo a favor de sua equipe.

Aos 05 minutos o atacante Rodrigo marcava o primeiro gol do jogo, após uma bola levantada na área, o goleiro dos Tucuns não segurou e o atacante aproveitou para abrir o placar, a partir desse momento os atletas do time visitante começavam a pressionar a arbitragem, nesse lance, alegaram falta no goleiro.

O time das Placas através do atleta Marquinhos em uma cobrança de falta teve a oportunidade de ampliar o placar, no entanto, a cobrança era quase da linha divisória do campo, Marquinhos cobrou muito bem e, mesmo com toda a distância conseguiu ampliar o placar, fazendo 2 a 0 para as Placas e o cronômetro ainda não marcava 20 minutos de jogo, nesse momento o goleiro dos Tucuns dos Pedro era muito cobrado pelos demais companheiros de equipe pelo gol sofrido.

A partir dali, os jogadores do time visitante passaram a ter uma maior posse de bola e também desperdiçavam algumas oportunidades, o atleta Netinho comandava a reação do seu time e no finalzinho do primeiro tempo após uma bola levantada na área, o jogador Valdir marcava para o seu time e diminuía o placar, por falta de pontaria dos atletas dos Tucuns dos Pedro, o primeiro tempo não terminou empatado.



No segundo tempo, o time das Placas se organizou melhor em campo e voltava a equilibrar o jogo, o time continuou a atacar, mas não conseguia vencer a defesa dos Tucuns. Algumas substituições foram feitas pelas equipes, o jogo ganhou mais velocidade, ainda no início da segunda etapa, o time dos Tucuns dos Pedro teve um jogador expulso, minutos após o time das Placas marca mais um gol, fazendo 3 a 1 no placar com o atleta Felipe Mendes.

Com o passar do tempo os jogadores aparentavam muito nervosismo, dando muito trabalho para a arbitragem, as provocações continuavam entre os atletas e em uma dessas, aos 30 minutos da etapa complementar, de acordo com a arbitragem o atleta Leonardo dos Tucuns dos Pedro foi agredido pelo jogador Lucas das Placas, “o tempo fechou”, os ânimos se alteraram entre os atletas dos dois times, a torcida invadiu o campo, os seguranças contratados pela organização da competição e a Polícia Militar que faziam a segurança da partida tiveram que agir rápido e tentar conter os ânimos dos muitos ali envolvidos naquele tumulto.

A arbitragem conversou com os dirigentes das equipes, a Polícia Militar e os demais seguranças acompanhavam tudo atentamente e também escutaram os dirigentes das equipes e a organização, diversas opiniões foram colocadas, mas a arbitragem seguiu as orientações da Polícia Militar e decretou o final da partida aos 30 minutos do segundo tempo. Os jogadores das Placas que até então estavam esperando o reinício do jogo, comemoravam bastante a vitória e aguardam a decisão para a disputa dos 15 minutos restantes da partida que deverá acontecer em campo neutro.

























Eudes Martins