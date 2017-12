Com dois gols de Netinho, Cristo Rei vence o Caixa D’água pela Sub 21

Com dois gols de Netinho o time do Cristo Rei ganhou na tarde deste domingo da equipe do Caixa D’água por 2 a 0, o confronto aconteceu na Arena Barro dos Lopes válido pela segunda rodada da Copa Pedro II de Futebol Sub 21.

Com a vitória, o time do Bairro Cristo Rei segue na competição com 06 pontos, com dois jogos e duas vitórias. A equipe do Caixa D’água realizou o seu segundo jogo e segue no campeonato com 03 pontos, uma vitória e uma derrota.

Embora tenha encontrado um Caixa D’água aguerrido em campo, que se defendia e atacava com muita inteligência dos seus atletas do início ao fim da partida, o Cristo Rei foi mais ofensivo, criativo e muito mais aguerrido em campo, com um ataque formado por atletas velozes que a todo o momento levava perigo ao setor defensivo do Caixa D’água e em uma tarde inspirada o atacante Netinho teve uma atuação destacada e eficiente.

O Cristo Rei abriu o placar aos 13 minutos de jogo, após uma bola levantada na área o atleta Netinho que estava dentro da pequena área e sem marcação, aproveitou a sobra e de peito jogou a redonda para o fundo da rede, colocando 1 a 0 no placar.

Com a desvantagem, a equipe do Caixa D’água buscava por intermédio dos atletas Alvim, Vinícius e Emídio, através de boas jogadas, obter o empate, mas as finalizações não eram boas, o goleiro do Cristo Rei pouco trabalhou na partida, enquanto isso, os atletas, Chaguinha, Manteiga, Felipe e Netinho, com jogadas rápidas e precisas, davam muito trabalho ao setor defensivo do Caixa D’água.

O primeiro tempo terminou 1 a 0 para o Cristo Rei, no intervalo as comissões técnicas conversaram muito com seus atletas. O Caixa D’água voltou para o segundo tempo um pouco mais ofensivo, avançando tanto pelas pontas ou tabelando pelo meio na tentativa de empatar a partida.

O tempo passava e o placar permanecia o mesmo, o time do Cristo Rei buscava aproveitar as oportunidades no contra ataque até que aos 43 minutos do segundo tempo, o jogador Netinho voltou a balançar as redes, fazendo 2 a 0 para o seu time.

Os dois times contam um elenco formado por bons atletas e os mesmos proporcionaram aos torcedores, um grande espetáculo, final de jogo, Cristo Rei 2 X 0 Caixa D’água.





















Eudes Martins