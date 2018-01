Cláudia Eventu’s Buffet realizou Réveillon Prime em Pedro II

Localizado em Pedro II, na Rua Auto Freire, 380, no Bairro Cristo Rei, o espaço Cláudia Eventu’s Buffet, foi cuidadosamente criado e pensado para que seu evento seja um momento especial. Mesclando tradição e contemporaneidade, com o propósito de fazer com que todos os promoventes e convidados sintam-se verdadeiramente como se estivessem em casa.

Nesse espaço você pode realizar festas de casamento, aniversários, festas de debutantes, além dos eventos corporativos (workshops, palestras, lançamento de produtos e outros), no entanto, na noite de 31 de dezembro, foi realizado um top evento nesse espaço, o Réveillon Prime com as bandas Labaceh de São Miguel do Tapuio e Top Gun de Teresina.

O evento foi super prestigiado por famílias pedrossegundenses e de outras cidades, lá estiveram centenas de casais que vieram passar a virada do ano na Terra da Opala. A banda Labaceh fez a abertura, agitando a galera das 23h as 00h30, em seguida foi a vez da banda Top Gun, subir ao palco e cantar o melhor dos anos 80 e 90, o show da banda Top Gun seguiu até as 03h da manhã e pra fechar o Réveillon Prime, a banda Labaceh retornou ao palco e voltou a contagiar o público até as 04h30.

Em conversa com algumas pessoas que lá estavam eles definiram o evento como estupendo e inesquecível, sendo estes alguns dos adjetivos que foram atribuídos à beleza, alegria e perfeita organização com que foi realizado o Réveillon Prime do espaço Cláudia Eventu’s Buffet que recebeu 2018, com muita alegria, diversão, otimismo e expectativa de um ano promissor para todas as famílias.

De fato foi um evento voltado para a família, lá encontramos pessoas da melhor idade, jovens e até crianças, todos na maior diversão e confraternização, vale destacar também a influência contagiante e carismática da cantora Luana Campos da banda Top Gun, com o público mirim.





















Eudes Martins