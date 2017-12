Ciro Nogueira anuncia verba no valor de R$ 3 Milhões para Pedro II

O senador piauiense Ciro Nogueira (PP), realizou na manhã dessa sexta-feira (01-12) na sua residência em Teresina, uma reunião com a presença do prefeito de Pedro II, Alvimar Martins, onde o senador se comprometeu com o prefeito de repassar R$ 3 milhões, para que o próprio município trabalhe ações emergenciais viáveis para minimizar a crise hídrica que castiga a população do município, não só da zona urbana como também da zona rural.

Entre essas ações que o município de Pedro II poderá intensificar de forma imediata, é a perfuração de mais poços. Além do prefeito Alvimar Martins, estiveram presentes na reunião, a deputada federal, Iracema Portela, um representante da CPRM do Piauí, Dr. Antônio Carlos Bacelar, o secretário estadual de Defesa Civil, Hélio Isaías, o ex-prefeito de Pedro II, João Eudes Martins e o senhor Nelson Nogueira, empresário da construção civil e primo do senador Ciro Nogueira, responsável pela articulação dessa reunião, que teve como objetivo, tratar de uma questão crítica que o município atualmente vem enfrentando, que é a crise hídrica.

Ciro Nogueira, em suas palavras afirmou que não é um político de promessa, mas sim de ação.“Não sou político de promessa mais de ação e sempre trabalhei em prol do desenvolvimento do Estado do Piauí e dá melhor condição de vida a população. Sempre estive presente na defesa dos anseios tanto deste governo que é feito por uma equipe de pessoas que querem o bem, como pé o caso do prefeito Alvimar Martins, como também na defesa desse povo que sempre me apoiou e não seria agora que eu iria virar as costas. Enquanto homem público estaremos sempre a disposição de Pedro II e de todo Piauí”, disse Ciro Nogueira.





















Fonte: Edinardo Pinto

Eudes Martins