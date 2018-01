Cinco jogos foram realizados no final de semana pela Copinha de Pedro II

O final de semana foi de mais jogos pela Copa Pedro II de Futebol Sub 21, com confrontos realizados na tarde de sábado pelos grupos A e D e na tarde de domingo os confrontos aconteceram pelos grupos B, C e D.

Confira o placar dos jogos:

Pelo grupo A, na Arena Chã do Lambedor: Missão 3 x 1 Verdão;

Na Arena São João pelo grupo B: São João 4 x 1 CSA;

Na Arena Barro dos Lopes pelo grupo C: Terra Dura de Baixo 3 x 1 Terra Dura;

Pelo grupo D na Arena Felipe: São Luís de Baixo 2 x 1 Olho D`água do Meio;

Na Arena Felipe pelo grupo D: Vasco do São Francisco 0 x 14 Felipe.

Vale destacar que até o momento o artilheiro da Copinha de Pedro II é o atleta Felipe Barroso do time do Barcelona do Felipe com 13 gols na competição.

A Copa Pedro II de Futebol Sub 21 é uma realização do vereador e desportista Samuel Silva.

















Eudes Martins