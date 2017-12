Católicos prestigiam festa em honra a Nossa Senhora da Conceição em Pedro II

A festa da Imaculada Conceição em Pedro II segue muito participativa, uma grande multidão foi a Praça da Matriz na noite deste domingo (03-12) para prestigiar mais uma celebração da programação religiosa da Paróquia Nossa senhora da Conceição. As celebrações seguem sendo um momento de amor, paz, humanização e solidariedade entre os participantes, propiciando aos pedrossegundenses e visitantes, momentos de reflexão na Praça da Matriz, ou seja, no Santuário da Imaculada conceição.

Padre Paulo Sérgio, pároco da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, iniciou dando as boas vindas ao celebrante da noite e a todos que se preparavam para acompanhar mais uma Santa Missa, na oportunidade, o mesmo ainda agradeceu aos ouvintes que escutam as celebrações todas as noites, pelas rádios, internet através dos sites e que também acompanham ao vivo a transmissão feita pelo Facebook, por intermédio da Página da Paróquia, como também agradeceu a todos que no decorrer da noite e dia, acessam aos portais que fazem a cobertura fotográfica e escrita dos festejos.



O celebrante da noite foi o, frei Roberto, da Área Pastoral da cidade de Lagoa de são Francisco e concelebrada pelo Pároco, Paulo Sérgio da Paróquia Nossa Senhora da Conceição. Frei Roberto a todo o momento interagia com o público, ainda no início da celebração o frei já fazia a seguinte reflexão. “Como a terra seca do sertão espera por água, nós esperamos o senhor”, refletiu o celebrante.

Frei Roberto durante a homilia comentou sobre a salvação da terra e da humanidade, da Casa Comum. “Como a terra está gemendo esperando água e, como nós humanos, juntos com a terra nós também gememos esperando salvação e não há mais salvação humana sem a salvação da terra, é responsabilidade nossa cuidar da salvação da terra, da salvação das águas, das matas, do meio ambiente, pois essa criação toda vem de Deus e devemos salvar a nossa vida humana na terra e salvar em prol do planeta e de todas as coisas criadas por Deus, cuidar da Casa Comum é nossa missão”, comentou Frei Roberto.

Após a celebração, aconteceu como sempre, o movimento social nas barracas e leilão, na noite de hoje, domingo, tivemos ainda apresentações musicais com artistas da terra, momentos que também irão acontecer na noite desta segunda-feira (04-12) na Praça da Matriz após a Santa Missa, a organização e coordenação dos festejos convidam a todos para prestigiarem.

Eudes Martins