Casa Lotérica foi reaberta em Pedro II

Reaberta e reinaugurada na cidade de Pedro II a Casa Lotérica Pedro II, localizada na Avenida José Lourenço Mourão - 185 na Vila, nas proximidades da Rodoviária, ao lado do Cleyton Adesivos. Nos últimos meses o município piauiense (Pedro II) contava apenas com uma opção de Casa Lotérica, motivo de muitas reclamações por parte das pessoas que necessitam desses trabalhos, tanto pela falta de opção, quanto pela demora no atendimento devido a grande quantidade de pessoas formando enormes filas.

Pietra Soares, administradora da Casa Lotérica Pedro II, afirma que além de ser mais uma opção em lotérica na cidade, os trabalhos pretendem oferecer mais comodidade para quem precisa pagar boletos, fazer suas apostas ou receber benefícios. “Além dos jogos, estamos trabalhando com todo tipo de pagamento de convênios, boletos da caixa e de outros bancos, contribuições, fatura de cartão de crédito, saques, FGTS, programas sociais como o Bolsa Família, PIS, seguro desemprego, INSS, abertura de contas, entre outros que contemplem os benefícios que Caixa nos oferta para trabalharmos aqui na loteria”, explica Pietra.

Para o senhor Enoque Silva, os trabalhos que serão ofertados pela Casa Lotérica Pedro II serão bem vindos, pois o município de Pedro II é muito grande para contar apenas com uma opção de lotérica. “Temos uma população que é formada por aproximadamente 40 mil habitantes, é um município populoso e está em franco crescimento, então, os trabalhos que serão ofertados por esta Casa Lotérica trará certo alívio para as pessoas que precisam fazer uma aposta, pagar contas ou receber um benefício”, comentou Enoque que no momento fazia uma aposta na Mega Sena.

A Casa Lotérica Pedro II funcionará de segunda a sábado, sendo que de segunda a sexta-feira funcionará das 07h30min às 17h e aos sábados das 07h30min às 13h podendo se estender um pouco mais dependendo da lotação, especialmente nos dias de pagamentos de benefícios sociais onde o atendimento terá início as 07h.





















Eudes Martins