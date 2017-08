Campo de futebol será inaugurado dia 11 de agosto na cidade de Pedro II

A construção de um campo de futebol localizado no Loteamento Parque das Opalas em Pedro II está bem adiantada. Para os praticantes desse esporte, essa é uma grande conquista, pois a zona urbana do município, atualmente encontra-se carente desses espaços para a prática esportiva, a construção dessa arena, visa justamente, proporcionar aos amantes do futebol uma opção a mais para a realização de jogos amistosos, como também, um campo a mais para a realização de jogos válidos pelas competições que serão realizadas no município.

De acordo com a previsão das secretarias, de Infraestrutura e de Esportes, a conclusão desse espaço esportivo, é de muito em breve, pois os trabalhos estão bem adiantados e continua acelerado, o mesmo deverá está completamente concluído antes do dia 10 de agostos, essa arena deverá ser inaugurada no dia 11 de agosto, tanto pela ocasião do aniversário de emancipação política de Pedro II, com também pela abertura oficial do campeonato rural 2017, o Ruralzão que será disputado por trinta e três (33) equipes da zona rural.













Fotos: Edinardo Pinto

Eudes Martins