Bolsa Família está atendendo em novo endereço

Pelo motivo da reforma e ampliação no prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) em Pedro II, reforma essa que tem como objetivo ampliar a qualidade no atendimento e oferecer mais comodidade as pessoas que chegam até aquele local em busca dos serviços, tendo em vista que da forma que o prédio estava não tinham condições de contemplar a todos os setores necessários e essenciais que esta secretaria oferece na área social, o que consequentemente estava comprometendo na qualidade dos trabalhos considerados de grande importância para o município como é o caso do setor que responde pelo Programa Bolsa Família, no entanto, o departamento responsável por esta pasta, Bolsa Família, funcionará temporariamente no prédio da Secretaria de Turismo, localizado ao lado do Fórum Eleitoral no centro de Pedro II.

Renildo Holanda, coordenador do Programa Bolsa Família no município, disse que o local é improvisado e por este motivo conta com a compreensão das pessoas. “Esta situação será apenas por alguns dias, acredito que no próximo dia 10 de agosto nós estaremos retornando para o nosso espaço que estará completamente reformado para oferecer muito mais conforto e comodidade para nossa equipe e consequentemente para as pessoas que nos procuram no dia a dia, tudo visa melhorar o atendimento ao nosso público”, disse o coordenador.

Renildo ainda falou sobre os bloqueios que estão acontecendo dentro do programa. “Um dos motivos desses bloqueios, ou até mesmo o cancelamento do benefício, se deve pelo motivo do beneficiário está na lista de averiguação das auditorias. Isso vem causando transtornos na liberação desses benefícios. Estamos encontrando problemas que são ocasionados pelas suspensões dos pagamentos, o beneficiário vem aqui e a nossa equipe faz uma avaliação nas informações do seu Cadastro, quando a pessoa se enquadra nos critérios, a gente solicita a liberação do seu pagamento que é aceito de imediato no sistema, mais quando o beneficiário chega para sacar o pagamento tem sido suspenso outra vez”, comenta Renildo.

O coordenador ainda informou que alguns desbloqueios estão sendo realizados dentro do prazo normal. “Acrescentar ainda que alguns desbloqueios estão acontecendo dentro do prazo normal, o Ministério do Desenvolvimento Social faz a liberação, mais o Governo Federal suspende aquele beneficiário da folha de pagamento e faz uma nova programação de pagamento sem data definida. Em outras situações tem beneficiário, que tem o seu benefício suspenso por constar em seu CPF algum veículo, seja carro ou moto, como se fosse um vínculo empregatício. Nesse caso de veículo, na maioria dos casos a pessoa não sabe o local e com quem se encontra esse veículo para retirar do seu nome”, acrescentou Renildo Holanda.

Atualmente o município de Pedro II conta com quase 11 mil famílias cadastradas no Programa Bolsa Família e quase 8 mil são assistidas pelo programa recebendo mensalmente, o que representa na economia local uma receita mensal de quase 1 milhão e 400 mil reais que circula em Pedro II.

O programa tem como objetivo assegurar o direito humano à alimentação adequada, promovendo a segurança alimentar e nutricional à população mais vulnerável à fome.

















Com informações de Edinardo Pinto.

Eudes Martins