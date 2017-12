Bispo Emérito Dom Alfredo Schaffler foi o celebrante da noite do dia 07

Praça da Matriz completamente lotada, milhares de devotos e fiéis de Nossa Senhora da Conceição, tanto de Pedro II, como também de outras cidades do Estado do Piauí e até de outros estados entre eles do Estado do Ceará, prestigiaram mais uma Santa Missa pela ocasião da festa da Imaculada Conceição. O presidente da celebrante da noite deste dia 07 de dezembro foi o Bispo Emérito Dom Alfredo Schaffler.

O pároco Paulo Sérgio Duarte, como de costume saudou a todos e demonstrou um verdadeiro sentimento de felicidade com a presença do Bispo Dom Alfredo, do padre Antonio Luís e dos seminaristas pedrossegundenses, Hilderlan e Rodrigo. A imagem de Nossa Senhora da Conceição foi acolhida com muita alegria após passar todo o dia com a família Leite.

Integrantes do Terço dos Homens da cidade de Piripiri participaram da celebração. Dom Alfredo iniciou a Santa Missa desejando paz a todos, em determinado momento ele falou do seu desejo de abraçar e pegar na mão de cada um que se encontrava naquela praça e dizer, seja bem vindo e também pediu que cada um ao chegar a sua casa, abraçasse a pessoa que não tinha ido para missa e falasse que era um abraço enviado por Dom Alfredo.

O bispo destacou que na nossa vida por muitas vezes usufruímos do fruto proibido quando dizemos um não aos projetos de Deus e geramos desiquilíbrio no nosso mundo. “Neste Adão e Eva, estamos todos nós quando dizemos um não a Deus, aos planos de Deus, aos projetos de Deus, por isso consiste a origem do pecado, a criatura não aceita o seu criador, quer ser mais importante do que o criador, querem se alto referenciar, gerando desiquilíbrio no nosso mundo e esquecem os planos de Deus”, comentou Dom Alfredo.

Ainda em sua pregação o Bispo Emérito destacou que a destruição da nossa terra também parte a partir da ganância e do dizer não a Deus. “Duas vezes o tamanho do Estado do Piauí já foi desmatado na região da Amazônia, que tenhamos a consciência e que não façamos isso, não destruímos o nosso planeta, que tenhamos dignidade, será que aqueles que avançam na natureza buscando sempre o lucro, não estão dizendo não a Deus?”, reflete o celebrante.

Mais uma vez tivemos uma praça repleta de fiéis, que agradecem, rezam em silêncio, de joelhos, individualmente ou coletivo, são os devotos da Imaculada Conceição que participam atentamente da celebração. O encerramento da Santa Missa também traz muita emoção no momento onde todos cantam em voz alta o hino da padroeira de Pedro II.





















Eudes Martins