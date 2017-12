Bispo da Diocese de Campo Maior celebrou em Pedro II

O festejo da padroeira de Pedro II, Nossa Senhora da Conceição, acontece ate o dia 08 de dezembro. A noite do dia 05 de dezembro foi mais uma noite especial que contou com a presença do Bispo da Diocese de Campo Maior e de vários padres. O pároco da Paróquia que está em festa, padre Paulo Sérgio, iniciou a celebração agradecendo a presença de todos e lembrando também daqueles que estão distantes de Pedro II, mais que escutam através do rádio, sites e Facebook.

A Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, está realizando mais um grande evento comemorativo à santa padroeira do município, com a participação de diversas comunidades, cidades piauienses e até de outros estados da federação. As Santas Missas e toda a festa de Nossa Senhora contam com a participação maciça de fiéis do município.

A celebração foi presidida pelo Bispo da Diocese de Campo Maior, Dom Francisco de Assis e concelebrada pelos padres, Raimundo Duarte que e Administrador Diocesano da Diocese de Campo Maior, padre Cícero da Paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, da cidade de Cocal, Frei Paulo e Frei James, ambos da Área Pastoral da cidade de Lagoa de São Francisco, padre Benedito da Diocese de Campo Maior, padre Brasilino da Paróquia de São José do Divino, padre Roberto da Paróquia de Cocal, padre Allan Kardec da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição em Barras e pelo padre Paulo Sérgio.

Em silêncio os fiéis e devotos da Imaculada Conceição acompanharam atentamente a homilia de Dom Francisco, em determinado momento, o bispo frisou que Jesus continua apontando as coisas ruins dessa vida como também mostra o caminho certo. “Jesus continua apontando os males deste mundo, mas Jesus continua apontando também o caminho da salvação a partir da palavra, a partir da eucaristia, a partir do sacramento, caminhos que a igreja faz conosco e nós como igreja fazemos juntos”, reflete o celebrante.

A celebração da Santa Missa que acontece sempre a partir das 19h, é transmitida pela rádio Matões FM, oportunizando as pessoas que estão distantes de Pedro II de acompanharem toda a celebração através do site www.matoesfm.com.br e pelos aplicativos.

Eudes Martins





















Eudes Martins