Big Box é campeão da Copa Integração Sub-17 de Pedro II

A final da Primeira Copa Integração Sub-17 realizada na cidade de Pedro II chegou a sua final na tarde dessa quinta-feira (27-07) entre os times 11 de Agosto de Pedro II e Big Box de Piripiri. Foi um jogo bastante disputado com boas oportunidades para as duas equipes que contam com jovens bons atletas, jogadores bastante habilidosos. O primeiro tempo ficou no 1 a 1, sendo que o time 11 de Agosto saiu na frente, através do seu zagueiro Gustavo, que aos 07 minutos de jogo colocou 1 a 0 no placar, o 11 de Agosto não ficou muito tempo com a vantagem, após várias tentativas, o time do Big Box balançou as redes, por intermédio do seu atacante Edmundo, dando números iguais ao confronto aos 16 minutos do primeiro tempo.

Na volta para segunda etapa os dois times tentavam balançar as redes em busca da vitória, pois o empate levaria a decisão para as cobranças de pênaltis, de tanto insistir o Big Box conseguiu o seu objetivo, o atleta André aos 32 minutos do segundo tempo fez um belo gol para o seu time, colocando 2 a 1 no placar, o que dava uma tranquilidade a mais para o Big Box, pois a vitória no tempo normal lhe garantia de imediato o título, a partir desse momento a equipe do 11 de Agosto intensificou ainda mais as suas jogadas em busca do empate e a todo o momento, levava perigo ao setor defensivo do time de Piripiri.

Com a finalidade de fazer um gol e empatar a partida, o time pedrossegundense insistia em lançar a bola na área e em uma dessas jogadas o goleiro do Big Box jogou a bola para escanteio e foi através dessa bola parada que o 11 de Agosto chegou ao empate. O cronômetro marcava 36 minutos da etapa final quando após uma cobrança de escanteio o atleta Netinho empatou o jogo, marcando um golaço de cabeça, placar esse que levava a decisão para as cobranças de pênaltis. O tempo normal terminou mesmo empatado em 2 a 2 e o campeão foi conhecido após as cobranças das penalidades.



Durante a decisão por pênaltis, os atletas do Big Box foram mais eficientes que os atletas do time 11 de Agosto e venceram pelo placar de 3 a 2. O time campeão, Big Box, levou o troféu que homenageou o desportista Raimundo Zazá e mais R$ 400,00 em dinheiro, já o vice-campeão 11 de Agosto, ficou com o troféu que homenageou o também desportista Domingos Costa da Terra Dura e mais R$ 300,00 em dinheiro.





















Eudes Martins