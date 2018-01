As matrículas na rede municipal de ensino em Pedro II se encerram dia 12/01

As matrículas nas escolas da rede municipal de ensino em Pedro II para o ano letivo 2018 seguem até o dia 12 de janeiro, os pais ou responsáveis devem procurar a escola mais próxima da sua casa para matricular ou renovar a matrícula do aluno. Na rede municipal de ensino de Pedro II, estão disponíveis matrículas para o Ensino Infantil, Ensino Fundamental - I (menor) e Ensino Fundamental - II (maior), além da EJA - Educação de Jovens e Adultos, as escolas estão de portas abertas das 07h às 11h da manhã e das 13h às 17h.

Em entrevista a rádio Matões FM, a secretária municipal de Educação, Kelcylene Oliveira, destaca que neste ano de 2018 o município estará com turmas da EJA nas escolas municipais, Monsenhor Lotário Weber e Manoel Nogueira Lima, na oportunidade a secretária fez um convite especial para aquelas pessoas que já pararam de estudar, mas que não concluíram os seus estudos que retornem a sala de aula. “Quero aqui convidar aquelas pessoas que já pararam de estudar, que já estão com algum tempo sem estudar que procurem as escolas que oferecem a modalidade EJA – Educação de Jovens e Adultos, a Escola Monsenhor Lotário ou a Escola Manoel Nogueira Lima e voltem a estudar, pois o estudo é muito importante na vida de cada pessoa, como também é muito importante que os pais ou responsáveis, matriculem os seus filhos nas escolas municipais e proporcionem uma educação de qualidade para os seus filhos, oferecendo aos mesmos, um futuro promissor”, comenta Kelcylene.

Vale destacar que munidos dos documentos que são exigidos pelo Ministério da Educação, os pais ou responsáveis pelo aluno podem solicitar uma vaga de matrícula nas escolas do município. A SEMED (Secretaria Municipal de Educação) vem se preparando dentro da sua programação, para ampliar a cobertura de alunos matriculados para o ano letivo de 2018, disponibilizando novas vagas, ampliando assim as ofertas de matrículas nas escolas, ainda com a construção e inauguração de novas estruturas e unidades educacionais, todas as escolas municipais estão ofertando vagas, o que cabe aos pais ou responsáveis pelo aluno, que se dirijam a unidade de ensino mais próxima o quanto antes para garantir uma vaga para seu filho.





















Eudes Martins