AP vence o Cantinho e é o grande campeão Master 2017

A grande final da Copa Master 2017 realizado pela LPF (Liga Pedrossegundense de Futebol), aconteceu na tarde de sábado (30-12) entre os times do Cantinho e o AP do Bairro Santa Fé, foi um confronto entre as duas equipes invictas da competição. Um duelo onde o time do AP mostrou mais eficiência e futebol em campo durante todo o confronto, esse super clássico do futebol pedrossegundense foi realizado na Arena Chã do Lambedor onde o time do AP levou a melhor e venceu pelo placar de 2 X 1, tornando-se o grande campeão da competição.

Logo aos treze minutos de jogo, o atleta Neto Serrano abriu o placar, fazendo 1 X 0 para o AP, mostrando que o seu time de fato queria o título. A partir desse momento, o Cantinho buscou ser mais ofensivo, partindo pra cima com a finalidade de colocar números iguais na partida. O jogo ficou mais acirrado, onde os atletas realizavam fortes disputas pela bola, o que é natural dentro das quatro linhas.

O time do Cantinho chegou a criar algumas oportunidades, mas pecou muito nas finalizações e logo no início da segunda etapa, aos 06 minutos, o atleta Edilson marcava e ampliava o placar para a sua equipe, fazendo 2 X 0 para o AP.

O time do Cantinho partiu pra cima e de tanto insistir, aos 23 minutos do segundo tempo conseguiu marcar e diminuir o placar, após escanteio cobrado pelo jogador Netinho Patrocínio o atleta Dudu tentou desviar de cabeça e marcou contra o seu patrimônio.

Com o gol, os atletas do Cantinho acreditavam no empate e até mesmo na virada e partiram pra cima, a partir desse momento o time do AP começou a explorar o contra ataque e por pouco não aumentava o placar, os atletas do AP conseguiram administrar o resultado e venceram por 2 a 1 o time do Cantinho.

Com esse resultado, o AP leva o título de campeão máster 2017 da LPF, que nessa gestão teve como administrador o senhor Nelson Teixeira (Balinha). O troféu de vice-campeão homenageou o professor, atleta e desportista, Jarbas Rubens (Papito). Já o troféu de campeão conquistado pelo time do AP, homenageou o vereador, atleta, desportista e advogado, Samuel Silva (Idealizador da Copinha Sub 21).

























Eudes Martins