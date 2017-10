Águida Christina foi aclamada e oficializa participação no Mini Miss Piauí

A beleza feminina pedrossegundense está muito bem representada pela pequena Águida Christina em sua categoria no concurso Mini Miss Piauí, no entanto, a garotinha foi aclamada durante cerimônia de apresentação no último dia 01º de outubro (domingo) em Teresina, habilitando-se a representar o município de Pedro II no concurso estadual Mini Miss Piauí.

O evento que oficializou a participação de Águida Christina e das demais concorrentes, aconteceu na Villa dos Sonhos na capital do Piauí e contou com a participação de familiares, amigos e de alguns artistas. Entre os convidados especiais estavam a Maria Cecilia (Miss Simpatia 2017), Nayara Fabrícia (apresentadora), Maisha Jolicouer (Mini Miss Brasil), Alana Thalita (Mini Miss Publicidade) e o promovente do evento do Mini Miss Piauí, Ronald Rocha.

Além da aclamação, as novas Mini Misses, também desfilaram e na ocasião distribuíram muita simpatia ao público presente. O Concurso será realizado no auditório da Associação Comercial e Industrial da Grande Região de Picos nos dias 13 e 14 de Outubro e contará com representantes de 15 municípios do Piauí, o evento é uma organização de Ronald Rocha da "RR preparação de modelos".





















Fotos: Arquivo da família

Eudes Martins