Agressão, invasão, confusão e arbitragem encerrando jogo mais cedo

Placas e Tucuns dos Pedro duelavam pelo jogo de volta de uma das Semifinais do Campeonato Rural 2017 em Pedro II, os dois times vinham travando um duelo intenso em campo na tarde deste sábado (07-10) na comunidade Placas. Como de costume nos encontros dos times que se enfrentam nas fases finais da competição, com as equipes protagonistas dos principais clássicos que chegam à reta final do Ruralzão, sempre existe aquela rivalidade entre alguns atletas com disputas além da normalidade e aquelas famosas provocações.

Porém, as provocações passaram dos limites nesse jogo válido pelas Semifinais do Ruralzão. Aos 30 minutos do segundo tempo, um desentendimento entre os atletas Leonardo dos Tucuns dos Pedro e Lucas das Placas, onde na infeliz oportunidade de acordo com a arbitragem o atleta do time anfitriã acabou acertando uma cotovelada no jogador do time visitante e isso provocou um grande tumulto em campo, houve invasão dos torcedores, jogadores e membros das comissões técnicas dos dois lados tiveram que tentar acalmar os mais nervosos.



A confusão rapidamente se estendeu por todo o campo, torcedores dos dois times invadiram o local do espetáculo, momento que exigiu muito trabalho dos seguranças e da Polícia Militar que trabalhavam no local. Foi um episódio lamentável, que infelizmente mancha a rodada das Semifinais do Campeonato Rural de Pedro II. Com o campo tomado por torcedores, a arbitragem optou por encerrar a partida aos 30 minutos do segundo tempo com o placar de 3 a 1 para as Placas.

Ainda na oportunidade, a organização da competição se reuniu rapidamente com os dirigentes das duas equipes e os mesmos decidiram até então, por jogar em outro campo (neutro) os 15 minutos restantes dessa partida, caso isso aconteça, o time das Placas já entra em campo com o placar favorável de 3 a 1 e ainda com um jogador a mais para os minutos restantes, já que o time dos Tucuns dos Pedro teve dois atletas expulsos e o time das Placas teve apenas o jogador Lucas expulso pela agressão cometida.

De acordo com a organização da competição, na próxima segunda-feira (09-10), haverá uma reunião entre os membros da Secretaria de Esportes e os dirigentes das duas equipes e nessa reunião serão decididos os próximos passos deste confronto.

Eudes Martins