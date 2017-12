Agentes de Limpeza Pública participam da Campanha Dezembro Vermelho

Na tarde do último sábado (02-12), a coordenação de Saúde do Trabalhador do município de Pedro II, em parceria com o Centro de Saúde Hortência Campelo, realizaram exames com os agentes de Limpeza Pública de Pedro II, do tipo testes rápidos e prevenção das seguintes doenças: HIV-AIDS, Sífilis, Hepatite B, Hepatite C.

A ação que faz arte do Dezembro Vermelho, visou orientar, prevenir e proteger esses trabalhadores pois os mesmos encontram-se expostos a riscos devido a natureza do trabalho que exercem e assim possam fazer exames periódicos, além de receber o atestado de saúde logo após a realização dos exames.

A iniciativa contou também com o apoio da coordenação de Imunização e Vigilância Epidemiológica municipal e consta do calendário de ações da Secretaria Municipal de Saúde - SMS Pedro II.

































Fonte: SEMCOM

Eudes Martins