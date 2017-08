Agentes Comunitários de Saúde participam de treinamento

O Núcleo de Apoio Social a Família (NASF) realizou uma capacitação que tratou sobre Antropometria, tendo como público alvo os ACS (Agentes Comunitários de Saúde) que desempenham seus trabalhos no ESF (Estratégia de Saúde da Família) do Centro de Saúde e Vila Kolping em Pedro II.

Durante a capacitação, os Nutricionistas do NASF abordaram temas sobre: Avaliação do peso, altura, IMC e circunferência da cintura nas diversas faixas etárias das crianças, adultos e idosos. Esta capacitação também será estendida para todos os profissionais dos demais ESFs do município.

Para Jorge Carvalho, Coordenador do NASF, esse treinamento proporciona mais segurança ao ACS. “Esse treinamento é de grande importância, porque proporciona uma melhor segurança ao ACS na identificação da anormalidade do peso e em relação à altura conforme a idade da criança. Tudo isso contribui para uma melhor análise de como está a saúde da pessoa atendida”, frisa Carvalho.

















