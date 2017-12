A sexta-feira foi de jogos pela Copinha Sub 21 de Pedro II

A II edição da Copa Pedro II de Futebol Sub 21 segue movimentando as comunidades da zona rural do município, devido ao feriado de final de ano, alguns jogos aconteceram na tarde dessa sexta-feira (22-12). São excelentes confrontos que proporcionam aos torcedores grandes espetáculos, com vários gols e belíssimas jogadas.

Todos os jogos iniciaram às 16h, na Arena Chã do Lambedor, o confronto aconteceu pelo Grupo B, entre Rodoviária e Santa Fé, na Arena Barro dos Lopes, o espetáculo aconteceu pelo Grupo C, com os times do Cristo Rei e Terra Dura de Baixo, já na Arena da comunidade Felipe, o jogo aconteceu pelo Grupo D, entre São Luís de Baixo e o Barcelona do Felipe. É válido destacar que estas partidas são válidas pela 1° rodada da Copinha de Pedro II.

Confira os resultados:

Grupo B: Rodoviária 3 X 2 Santa Fé.

Grupo C: Cristo Rei 2 X 0 Terra Dura de Baixo.

Grupo D: Barcelona do Felipe 4 X 0 São Luís de Baixo.

A Copa Pedro II de Futebol Sub 21, é uma realização do vereador e desportista Samuel Silva.

















Fotos: Facebook

Eudes Martins