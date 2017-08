33 equipes disputarão o Ruralzão 2017 em Pedro II

O município de Pedro II a partir do dia 11 de agosto estará bem movimentado com o início do Campeonato Rural 2017, na ocasião, o interior pedrossegundense estará em pleno movimento, respirando completamente futebol nos próximos meses. O Ruralzão é a competição de futebol em Pedro II que envolve as comunidades e jogadores da região.

Este ano, o campeonato será disputado por 33 (trinta e três) equipes, divididas em 8 (oito) grupos, do A ao H, sendo que o grupo E será composto por 05 (cinco) equipes e os demais com 04 (quatro) equipes. A competição movimenta e incentiva a prática do esporte amador no município e agrupa os povoados das localidades em disputas mais que emocionantes.

Os grupos já estão preenchidos com seus respectivos times, no entanto, muitas equipes também já estão com o seu elenco formado, mas ainda existem aquelas que continuam na correria com o objetivo de contar com um bom elenco. Vale salientar que nesta edição, cada time poderá contar com dois atletas da zona urbana, onde muitos dos times já escolheram os seus reforços e os inscreveram para a disputa da competição.

Confira como ficou cada grupo: Grupo A – Olho D´água dos Paulinos, Olho D’água dos Alexandrinos, Placas e Ingazeira; Grupo B – Barro dos Lopes, Terra Dura, Buriti Grande dos Aquiles e Cancão; Grupo C – Real Barça, Confiança, Boca Júnior e Cipó; Grupo D – São Luís de Baixo, Vista Alegre, Felipe e São Luís de Cima; Grupo E – Tucuns dos Pedro, Corrente, Real Santana, Olho D’água do Meio e Engenho Novo; Grupo F – São Francisco, Tapera, Lapa e Tucuns dos Donatos; Grupo G – São João, Serra dos Matões, Palmeira dos Soares e Fazendinha; Grupo H – Pequis, Rodrigo, Juventude e Carnaubinha 1.

A abertura da competição será dia 11 de agosto, na oportunidade cada time receberá um uniforme completo, camisa, short e meião. O Ruralzão de Pedro II é promovido pela Prefeitura Municipal através da Secretaria Municipal de Juventude e Desporto (Secretaria de Esportes).





















Eudes Martins