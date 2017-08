11 de Agosto e 4 de Julho fazem a final da Copa Integração Sub-17

O futebol pedrossegundense continua movimentando as comunidades da zona rural do município. Dessa vez é a Copa Integração Sub-17 que chega a sua grande final e o jogo será realizado na próxima quinta-feira (27-05) na Arena Antonio Costa da comunidade Terra Dura.

As equipes finalistas da primeira edição da Copa Integração foram conhecidas na última rodada da competição, no entanto, 11 de Agosto de Pedro II e 4 de Julho de Piripiri, fazem a final do campeonato, as duas equipes fizeram as melhores campanhas da competição e por isso vão em busca do título.

O confronto entre os dois times terá início 15h45min e a expectativa da organização é de que mesmo a final acontecendo numa quinta-feira, um bom público possa comparecer e assim, incentivar o futebol dos garotos que fazem a final da Copa Integração Sub-17.













Eudes Martins