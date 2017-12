Vacinação Antirrábica 2017 supera 2016 e atinge quase 100% de cobertura

De acordo com levantamento registrado nesta segunda-feira (18) pela Vigilância Ambiental e pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), da Secretaria Municipal de Saúde, a Campanha Nacional de Vacinação Antirrábica 2017 superou a do ano passado, chegando a 98% de cobertura. No total, foram imunizados 19.186 cães e 8.181 gatos na zona rural e urbana de Parnaíba, com a disponibilização de 20 mil doses da vacina capaz de proteger os animais contra o vírus da raiva. Em 2016, a cobertura final foi de 95%, com 19.181 cães e 7.332 gatos imunizados.

A empreitada foi realizada exaustivamente por equipes de agentes de endemias no período de 09 de novembro a 09 de dezembro, data que ocorreu o “Dia D” em escolas, Unidades Básicas de Saúde, igrejas e residências da cidade, contando com a parceria de agentes comunitários de saúde e atiradores do Tiro de Guerra de Parnaíba. A campanha realizada este ano superou as expectativas, tendo ampla divulgação nos meios de comunicação tradicionais e alternativos, fatores que ajudaram o setor chegar aos resultados almejados, conforme ressaltou o diretor da Vigilância Ambiental, Vitor Dourado.

“Fizemos uma divulgação massiva da campanha, despertando a atenção da população e na zona rural, equipes de endemias retornaram nas residências fechadas, fazendo uma grande repescagem que possibilitou vacinar aqueles animais que por ventura corriam o risco de ficar de fora. Agradecemos imensamente a colaboração das pessoas que foram levar o seu cão, o seu gato para vacinar e agradecemos muito também a todos os profissionais e parceiros envolvidos”, destacou Vítor.

Ascom