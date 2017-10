Sedesc oferece cursos de reciclagem para usuários dos CRAS

A Sedesc – Secretaria do Desenvolvimento Social e Cidadania, da Prefeitura de Parnaíba, juntamente com a coordenação do CRAS – Centro de Referência em Assistência Social, da comunidade Baixa da Carnaúba, estiveram realizando o encerramento do curso vassouras em garrafas pet. Durante o curso, alunos(as) acompanharam explicações de como a reciclagem é importante para vários fins, inclusive de descoberta profissional.



Durante o encerramento do projeto este grupo, que também faz parte do PROJOVEM, fez a mostra de cada trabalho finalizado entre formas e cores.



A metodologia dos projetos semanais aplicada nos CRAS, tem por objetivo qualificar a população assistida, de maneira que o modelo forme motivadores de trabalhos no atendimento ao humilde.

No Centro de Referência e Assistência Social, do Bairro Medonça Clarck, também aconteceu o encerramento do mesmo curso, com uma turma de 12 mulheres que pela primeira vez aprendeu como é desenvolvida a arte de reciclar.

Ascom