Secretário de Transportes anuncia melhorias na sinalização de trânsito

“Em Parnaíba, em dez anos, quase nada foi feito para melhorar o trânsito em nossa cidade. O que fizeram foi muito pouco”. A afirmação foi feita pelo Secretário de Transporte, Maurício Machado, durante treinamento que sua secretaria possibilitou, no início da semana, para todos os trabalhadores dos transportes coletivos de Parnaíba.

Para recuperar esse tempo – disse ele – a secretaria tem feito levantamentos sobre as necessidades mais urgentes, como por exemplo, a sinalização das ruas recentemente asfaltadas, o que deverá acontecer nos próximos 15 dias. Ele citou a Avenida São Sebastião, onde a sinalização vertical é a mais moderna, inclusive, refletiva.

Ele também informou que dois conjuntos semafóricos foram instalados em cruzamentos onde já foram registrados muitos acidentes. Trata-se do cruzamento do Cemitério Santana, formado pela Avenida João Silva Filho e Rua Cândido de Oliveira e também no cruzamento da Rua Ceará (BR 402), com a Rua Rodrigues Coimbra (acesso ao Hospital Dirceu Arcoverde). Esses dois semáforos deverão entrar em funcionamento a qualquer momento, para diminuir esses acidentes.

O Secretário de Transportes afirmou que não se conserta dez anos em dez meses, mas muito já foi feito, em atendimento aos requerimentos dos vereadores e aos pedidos também da população. “Outros projetos, visando a melhoria do nosso trânsito, estão sendo elaborados e serão executados brevemente, conforme o desejo do Prefeito Mão Santa.

Ascom