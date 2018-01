Secretária destaca empenho da prefeitura em garantir retomada de obras

A Secretária Municipal de Infraestutura, Maria das Graças Moraes Souza, a propósito da inauguração, na semana passada, das obras de reforma e ampliação da UBS do bairro Santa Luzia – módulo 20, disse que aquela era apenas mais uma obra que o governo Mão Santa encontrou em total abandono, deixada pela gestão anterior. “Foram recursos recebidos e mal aplicados, em obras iniciadas e abandonadas. E foi necessário muito empenho e luta para conseguirmos assegurar a volta dos recursos para o município e reiniciar o que ficou abandonado”, enfatizou.

Gracinha destacou as muitas dificuldades que a secretaria de infraestrutura teve que enfrentar para que os recursos retornassem. “Muitas idas e vindas a gabinetes de senadores e ministros em Brasília; telefonemas quase diários a técnicos dos ministérios, replanilhamento, enfim, foram muitos os “nãos”. Mas, com muita persistência, o que no início parecia impossível, conseguimos realizar”, pontuou.

A secretária se diz muito agradecida aos parlamentares da bancada federal, “ao Itamar, assessor da Prefeitura em Brasília, que diariamente batia nas portas dos técnicos e parlamentares, e de toda a equipe de engenharia para que, em tempo hábil, conseguíssemos cumprir as exigências de adequações de projetos, a fim de que os recursos fossem assegurados e pudéssemos entregar mais um posto de saúde concluído.

“Foi muita luta diária. Mas Mão Santa conseguiu transformar mais um sonho em realidade para os parnaibanos. Ele é um gestor guerreiro, um trabalhador incansável que tem conseguido arrastar toda a sua equipe nesta luta permanente para reconstruirmos Parnaíba, todos juntos, com amor e dedicação” – finalizou Gracinha.

Ascom