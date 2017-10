Secretária assegura recursos do Programa “Mobilidade Urbana”

De acordo com informações da secretária municipal de infraestrutura e serviços urbanos, Maria das Graças Moraes Souza, Parnaíba será uma das poucas cidades do Piauí, fora a capital, que deverá ser contemplada no ano que vem com recursos do programa Mobilidade Urbana, do governo Federal, junto à Caixa Econômica. Este programa busca promover a articulação das políticas de transporte, trânsito e acessibilidade e, desse modo, gerar acesso ao espaço de forma segura, socialmente inclusiva e sustentável.

Isso, segundo a secretária, é fruto de sua viagem recente a Brasília, quando “tivemos a felicidade de tratar do assunto direto com o Ministro das Cidades (Bruno Araújo) e temos a possibilidade de trazer R$ 30 milhões de reais, com o apoio de toda a bancada. Este apoio é porque Mão Santa hoje tem grande credibilidade em Brasília, pelas suas posições, nesse processo de separar os bons dos maus políticos e também pela sua austeridade. Hoje ele tem o apoio da bancada não só do Piauí, mas também de outros Estados, que estão nos ajudando a conseguir recursos” – disse a secretária.

Ela disse que, por exemplo, há sinalização positiva de emendas já asseguradas para Parnaíba, em 2018, dos deputados Mainha, Heráclito Fortes e Átila Lira, “independentemente de quem vota em quem. Isso se dá pela importância de Parnaíba” – frisou, acentuando já haver deixado em Brasília vários projetos bons e hoje (3) se reúne com todo o corpo de engenheiros e arquitetos da Seinfra para a agilização desses projetos do Programa Mobilidade Urbana, “porque é o que deve ser mais rápido, com recursos ainda para este ano”, informou.

De acordo ainda com Gracinha M. Souza houve contato também com o Ministro da Saúde, Ricardo Barros, e já está empenhada uma emenda de custeio de um Milhão e 200 mil reais para este ano, “que conseguimos resgatar. É emenda de bancada dos deputados Silas Freire e Átila Lira, que estava lá, quase perdida e agora ela vem para Parnaíba e será empenhada ainda para este ano”, assegurou.

UPA 24 Horas

Gracinha garante também que a UPA 24 horas, do Bairro Piauí, deixada abandonada pelo governo passado, vai ser finalizada ainda este ano. “Encontramos com o senador Ciro e com o ex-prefeito Florentino e demos uma pressão, junto com outros membros da bancada federal. O secretário de Saúde (Florentino) já recebeu o dinheiro do empréstimo do governo do Estado e foi ele que deixou uma dívida grande, quando prefeito, junto às empresas que estavam na obra. E ele ficou de repassar para o município os recursos duas vezes e ainda não repassou. Eu, o secretário de Fazenda Gil Borges, e membros da bancada, estivemos com ele e agora espero que ele mande os recursos, porque, do contrário, ficará feio pra ele, como parnaibano, que foi prefeito. Agora, que ele está com os recursos em caixa, espero que o repasse seja feito”, pontuou a secretária.

Ascom